Налоговое право

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Отрасли практики

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Отрасли практики)

Эко-продукт

Орхусскую конвенцию можно рассматривать как международный правовой акт, нацеленный на сближение позиций госорганов и общественности, поиск компромисса по спорным вопросам экологической защиты

Виктор Каменков ,

Людмила Сурма

Специально для «Юридической практики»



Как указывают многие исследователи, основное значение и ценность Орхусской Конвенции (конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» — прим. ред.) в том, что она устанавливает основные стандарты участия общественности в решении вопросов окружающей среды. Конвенция принята для поддержки защиты права каждого человека, а также будущих поколений жить в такой окружающей среде, которая является благоприятной для здоровья и благосостояния народа. С этой целью гарантируются права на доступ общественности к информации по вопросам окружающей среды, участие в принятии и рассмотрении решений, а также право на доступ к правосудию по вопросам, относящимся к окружающей среде.

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