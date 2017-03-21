Налоговое право

Отрасли практики
Арендованное преимущество
Как защитить интересы арендатора недвижимости в споре о праве собственности между предыдущим и новым собственниками имущества
К сожалению, до сих пор нередки ситуации, когда к арендатору недвижимости приходят неизвестные лица, заявляют о новом собственнике объекта аренды и настаивают на переоформлении договора аренды, в то время как арендодатель утверждает, что помещение никому не продавал и каким-либо другим способом не отчуждал. И возникают подобные ситуации и при рейдерском захвате имущества, и при приобретении имущества новым владельцем на законных основаниях. Так или иначе арендатор становится заложником конфликта между предыдущим и новым собственниками имущества, ведь каждый считает себя законным владельцем объекта аренды и желает получать от арендатора плату за его использование. Кто в таком случае выступает арендодателем спорного объекта аренды, в пользу кого надлежит исполнять обязательства по уплате арендной платы? Эти и другие вопросы, необходимые для защиты интересов арендатора, мы предлагаем рассмотреть в статье.
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