Налоговое право

Отрасли практики
ГОСТ труда
Прав у субъектов хозяйствования, если их правильно реализовывать, не меньше, чем у проверяющих из Гоструда
В связи с многочисленными изменениями в законодательстве в новом году бизнесу все-таки пришлось жить по-новому. Повысив с начала года минимальную заработную плату до 3200 грн, чиновники решили выяснить, насколько исправно соблюдаются новые правила. Основной налоговый месседж от государства о детенизации, борьбе с недостоверным декларированием заработной платы и выплатами в конвертах был не только услышан, но и прочувствован предпринимателями на собственных «кровно заработанных». Нарушителей трудового законодательства наказывают жестче, чем обычно: в феврале все медиапространство облетела новость о наложении первого штрафа в размере 320 000 грн.
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