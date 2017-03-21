Налоговое право

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№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Самое важное)

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Jus в переводе означает «право». Именно от этого латинского слова образовался и другой термин — «юрист». И словарях ему дается такой толкование — «специалист в отрасли права». Но профессия юриста очень многогранна и включает в себя представителей адвокатуры, прокуратуры, судей, следователей, юрисконсультов и нотариусов.

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