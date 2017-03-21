Налоговое право

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№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Самое важное)

Уроки труда

15 марта с.г. в офисе «КПМГ-Украина» состоялся бизнес-завтрак, посвященный проверкам Гоструда. «Инициатива проведения мероприятия для бизнеса вызвана новыми огромными штрафами в результате проверок Гоструда, которые были введены с 1 января 2017 года согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII, — отметила Елена Кочергина, руководитель практики коммерческого права и недвижимости «КПМГ-Украина». — Зачастую изменения в законодательстве застают бизнес врасплох, поэтому мы решили проанализировать все риски, связанные с проведением проверок и наложением штрафов, а также презентовать свежую судебную практику».

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