Налоговое право

Самое важное
Конкурентная среда
Изменения в подходах АМКУ к правоприменению в 2016 году: позитивное влияние на рынок; предоставление рекомендаций; уменьшение дел относительно информационных правонарушений; приоритет качества над количеством дел; направление обоснованных требований. Такие достижения выделил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев 14 марта с.г. на открытом заседании Комитета, где был утвержден отчет об итогах деятельности регулятора в прошлом году. По словам главы АМКУ, отчет — это новый документ не только по формату, но и по философии. Структурирован он по проблемным рынкам.
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