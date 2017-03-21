Налоговое право

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№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Самое важное)

Конкурентная среда

Изменения в подходах АМКУ к правоприменению в 2016 году: позитивное влияние на рынок; предоставление рекомендаций; уменьшение дел относительно информационных правонарушений; приоритет качества над количеством дел; направление обоснованных требований. Такие достижения выделил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев 14 марта с.г. на открытом заседании Комитета, где был утвержден отчет об итогах деятельности регулятора в прошлом году. По словам главы АМКУ, отчет — это новый документ не только по формату, но и по философии. Структурирован он по проблемным рынкам.

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