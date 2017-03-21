Налоговое право

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№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Самое важное)

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13 марта с.г. Пленум Высшего административного суда Украины подвел итоги осуществления правосудия административными судами в 2016 году. Как обычно, на показатели работы админсудов в прошлом году существенно влияли как общественные процессы, так и состояние законодательства, законодательные изменения, кадровое и организационное обеспечение судебной деятельности. Отчет презентовал председатель ВАСУ Александр Нечитайло. На эффективность работы админсудов в 2016 году оказала существенное влияние конституционная реформа. Позиция ВАСУ в этом вопросе не единожды обсуждалась, и, как отметил г-н Нечитайло, общество оценивает деятельность системы по профессионализму и компетенции чиновников. «Не стоит надеяться на то, что формальное изменение структуры и кадрового состава улучшит эффективность работы», — подчеркнул докладчик.

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