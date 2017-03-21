Налоговое право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 марта 2017 года, 13:21

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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Рабочий график

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

 

ВТОРНИК. 21 марта

1000

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

КИЕВ: Ассоциация юристов Украины совместно с проектом Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине» и Программой USAID «Новое правосудие» организовывают мероприятие по обсуждению актуальных вопросов деятельности Общественного совета добропорядочности.

Место проведения: Национальная академия наук Украины, Большой конференц-зал, ул. Владимирская, 55

 

 

1000

ОТКОМАНДИРОВАНИЕ

КИЕВ: ВККС проведет заседание относительно внесения представления об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9

 

1000

РОУД-ШОУ

ЛОНДОН: Эксперты обсудят развитие энергетического сектора на Украине как одного из ключевых для привлечения инвестиций на Ukrainian Investment Roadshow. Участие в мероприятии примут партнер ЮФ Redcliffe Partners Дмитрий Федорук, президент АФ «Династия» Денис Миргородский, управляющийпартнерЮФ N&D Андрей Довбенко и др.

Местопроведения: Millenium Mayfair Hotel, 44 Grosvenor Square, Mayfair, London

 

1800

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ

КИЕВ: Комитет Ассоциации юристов Украины по интеллектуальной собственности организовывает образовательный лекторий «Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами на Украине: история и перспективы развития».

Место проведения: БЦ Senator, офис АО Arzinger, 10 этаж, ул. Московская, 32/2

Стоимость участия: для членов АЮУ — бесплатно, для других участников — 100 грн

 

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

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Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

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