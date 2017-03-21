Налоговое право

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 21 марта
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
КИЕВ: Ассоциация юристов Украины совместно с проектом Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине» и Программой USAID «Новое правосудие» организовывают мероприятие по обсуждению актуальных вопросов деятельности Общественного совета добропорядочности.
Место проведения: Национальная академия наук Украины, Большой конференц-зал, ул. Владимирская, 55
ОТКОМАНДИРОВАНИЕ
КИЕВ: ВККС проведет заседание относительно внесения представления об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
Место проведения: ВККС, ул. Механизаторов, 9
РОУД-ШОУ
ЛОНДОН: Эксперты обсудят развитие энергетического сектора на Украине как одного из ключевых для привлечения инвестиций на Ukrainian Investment Roadshow. Участие в мероприятии примут партнер ЮФ Redcliffe Partners Дмитрий Федорук, президент АФ «Династия» Денис Миргородский, управляющийпартнерЮФ N&D Андрей Довбенко и др.
Местопроведения: Millenium Mayfair Hotel, 44 Grosvenor Square, Mayfair, London
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ
КИЕВ: Комитет Ассоциации юристов Украины по интеллектуальной собственности организовывает образовательный лекторий «Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами на Украине: история и перспективы развития».
Место проведения: БЦ Senator, офис АО Arzinger, 10 этаж, ул. Московская, 32/2
Стоимость участия: для членов АЮУ — бесплатно, для других участников — 100 грн
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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