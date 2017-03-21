Налоговое право

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№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Рабочий график)

Взгляд в перспективу

Актуальные тенденции развития международного арбитража обсудили на конференции в Киеве

17 марта с.г. в Киеве состоялась международная конференция «Международный арбитраж: неизменное развитие», организованная Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП Украины и ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» под эгидой UNCITRAL. Мероприятие, приуроченное к 25-летию МКАС при ТПП Украины и 25-летию ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», как отметил председатель МКАС при ТПП Украины Николай Селивон, открывая работу конференции, собрало ведущих специалистов в сфере арбитража Украины и зарубежных юрисдикций.

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