Налоговое право

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Акцент

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Акцент)

Эскалация возможностей суда

С 22 февраля 2017 года на рассмотрении Верховного Совета Украины находится законопроект № 6110 о внесении изменений в статью 336 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. Указанный законопроект предусматривает возможность проведения процессуальных действий в режиме видеоконференции во время судебного производства в случае невозможности исполнения определения об осуществлении привода. Подобная новация, очевидно, направлена на процессуальное расширение возможностей суда в ходе исследования доказательств.

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