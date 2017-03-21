Налоговое право

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Акцент

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Акцент)

О пользе настойчивости

В корпоративных спорах не всегда удается своевременно сформировать правовую позицию, способную оперативно обеспечить восстановление нарушенных прав. Обычно пострадавшей стороне приходится действовать ретроспективно, а поражение в принципиальном споре об отмене решения общего собрания участников часто означает отказ от дальнейшей борьбы. Но в определенных ситуациях проигрыш первой битвы еще не означает невозможности выиграть войну. Достаточно ярким примером служит дело № 911/4680/15 об отмене решения общего собрания в связи с неуведомлением о его проведении и подделкой заявления о выходе из состава участников. Высший хозяйственный суд Украины, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из действительности нотариально удостоверенного заявления о выходе, следовательно, о допустимости его использования как надлежащего и достаточного доказательства (постановление от 17 мая 2016 года).

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