Налоговое право

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Акцент

№ 12 (1004) Налоговое правоот 21/03/17 (Акцент)

Кадровый холод

Из-за кадровой недосказанности в вопросе комплектации состава ВСП съездом судей наметилось похолодание во взаимоотношениях между разными юрисдикциями

Ольга Кириенко ,

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Большой кадровый ассортимент сыграл с судейским сообществом злую шутку: делегатам было непросто остановить свой выбор на конкретных кандидатах из длинного списка претендентов в состав ВСП

XIV внеочередной съезд судей, который проходил 14–15 марта с.г., не сумел справиться с главной кадровой задачей по комплектации состава Высшего совета правосудия (ВСП), выполнив ее только на 2/3: из необходимых шести членов ключевого органа в судебной системе избраны четверо. Полностью не заполнена квота административных судов, одна вакансия осталась в активе представителей общих судов. Решение этого кадрового вопроса поставлено на паузу с открытой датой — место и время следующей встречи делегатов нынешнего главного судейского форума поручено определить Совету судей Украины.

Такое решение оказалось во многом прогнозированным ввиду наличия большой кадровой конкуренции (изначально на шесть кресел членов ВСП претендовали 44 кандидата), особенно в двух юрисдикциях — общей и административной, и сложности законодательной процедуры избрания членов ВСП. Для того чтобы занять кресло члена ключевого органа в судебной системе, кандидату необходимо было получить большой кредит доверия — заручиться поддержкой не простого большинства участников наивысшего органа судейского самоуправления, а абсолютного: получить голоса «за» от большинства не присутствующих, а избранных делегатов. При этом окно возможностей волеизъявления судейского сообщества небезгранично: чтобы определить победителей нынешней кадровой гонки, можно провести только два тура тайного голосования.

Лирическое вступление

Прежде чем детально рассказать обо всех кадровых перипетиях избрания членов ВСП, сделаем небольшое лирическое отступление… Итак, на календаре — 14 марта, хмурое весеннее утро, правительственный квартал столицы только пробуждается, а на подступах к Октябрьскому дворцу жизнь уже кипит. Кордоны полиции, суетящиеся в поисках красочного сюжета («поймать» в кадре респектабельного судью, выходящего из элитного автомобиля, — особая удача!) журналисты-телевизионщики и, конечно же, общественные активисты, которые с каждой проведенной акцией только совершенствуются в зрелищности и креативности публичного действа. Причем растет не только мастерство митингующих, но и качество их бутафории (самодельные плакаты с требованиями, написанными от руки, давно в прошлом!). В этот раз сюжетная линия публичного флешмоба — это импровизированная аллея антиславы, состоящая из стендов с фотографиями «недостойных», по версии общественных активистов, претендентов, в состав ВСП. В центре всего этого действа — активисты, облаченные в черные мантии, они раздают проходящим «черный список» кандидатов.

Возле входа в здание полюбившейся делегатам главного судейского форума столичной площадки (в стенах Октябрьского дворца съезд судей проводится уже не впервые: в ноябре 2015-го именно тут проходил XIII судейский форум, и в связи с этим возникает некое чувство дежавю) встречает охрана. Причем по тому, как поверхностно проводится фейс-конроль, становится понятно: первые лица государства своим присутствием судейское сообщество вряд ли уважат. Впоследствии эти догадки подтвердились. Глава государства ограничился лишь публичным посланием к делегатам съезда судей, которое в самом начале работы главного судейского форума зачитал заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов. Ключевой месседж главы государства такой: достижение большой цели — справедливый суд — состоит из маленьких и больших шагов, и выбор новых членов ВСП — один из них. «Надеюсь, что каждый из вас сделает этот шаг осознанно и рассудительно, руководствуясь интересами суда и украинского общества», — зачитал слова Президента, адресованные делегатам съезда судей, г-н Филатов.

О том, что от нынешнего кадрового решения судейского сообщества будет во многом зависеть успешность реализации новых конституционного и имплементационного концептов в части правосудия, говорили в приветственной речи и другие выступающие — руководители судебных инстанций и ключевых органов в судебной системе. При этом Председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Юрий Баулин напомнил, что помимо комплектации состава ВСП, у главного судейского форума есть и другая кадровая задача — заполнить вакансию по своей квоте в составе КСУ. Она станет особо актуальной после того, как институт конституционной жалобы будет полноценно работать, ведь, по прогнозам, ежегодно в КСУ будет поступать около 4–5 тыс. конституционных жалоб. Правда, в ходе съезда судей вопрос увеличения кадрового ресурса КСУ предметно не обсуждался: решение этой задачи делегаты отложили. Это и неудивительно, поскольку, как известно, новые конституционные правила назначения судей КСУ на конкурсной основе так и не были подкреплены соответствующим законодательным порядком. Новый закон о КСУ, в котором прописываются в том числе конкурсные процедуры назначения судей тремя субъектами формирования Суда, до сих пор не принят.

В традиционном официальном формате вступительной части главного судейского форума не обошлось и без общественного присутствия. К трибуне вышли люди в камуфляжной форме и, представившись участниками АТО, напомнили служителям Фемиды о том, что декларируемое ими же самоочищение так и не произошло: большинство судей, которые рассматривали дела майдановцев, продолжают вершить правосудие, и общественность то и дело узнает о новых коррупционных скандалах в судебной системе. Участники боевых действий на востоке страны говорили также о том, что «право народа на восстание никто не отменял», и если потребуется, то будет «народный суд справедливости». Они настоятельно рекомендовали избрать в состав ВСП достойных, «кристально чистых» судей, при этом презюмируя, что кандидаты из «черного списка», составленного общественными активистами, к их числу явно не относятся. Правда, эмоциональные и достаточно категоричные выступления участников АТО особого воодушевления среди судейского сообщества не вызвали. Возможно, потому, что такие ультимативные высказывания явно диссонировали с риторикой предыдущих ораторов, говорящих о необходимости обеспечения реальной независимости судебной власти, что, как известно, было одним из ключевых лозунгов нынешней кампании по судебному реформированию.

Играть по квотам

От увертюры переходим к главному кадровому действу — вопросу избрания шести членов ВСП. То, что делегатам главного судейского форума в конечном итоге не придется выбирать «6 из 44», стало понятно еще в самом начале. В ходе организационной паузы в работе съезда судей (в этот момент мандатная комиссия подтверждала мандаты присутствующих делегатов, всего, к слову, были подтверждены полномочия 320 «форумчан») состоялся брифинг руководителя секретариата ВСП Сергея Пушкаря. Отвечая на вопрос «ЮП», были ли в рамках проверки материалов всех 44 кандидатов, которые поступили в Секретариат этого органа, высказаны какие-либо замечания, г-н Пушкарь рассказал, что из всех претендентов на кресла членов ВСП к материалам 29 судей и судей в отставке нет никаких вопросов. К материалам остальных 15 кандидатов замечания есть. В числе спорных кандидатур была и Лилия Васина, о которой мы уже не раз рассказывали в предыдущих публикациях. Напомним только, что г-жа Васина еще в ноябре 2011 года была уволена за нарушение присяги с должности судьи Кировского районного суда г. Днепропетровска, а недавно ее фамилия снова была на слуху: Лилия Васина — одна из 18 судей, в отношении которых не так давно Европейским судом по правам человека было принято решение по делу «Куликов и другие против Украины». Следовательно, г-жа Васина не имеет статуса ни судьи, ни судьи в отставке, который давал бы ей право на избрание в состав ВСП.

Прежде чем приступить к обсуждению кандидатур претендентов в состав ВСП, участники наивысшего органа судейского самоуправления должны были внести изменения в Регламент съезда судей, учтя все конституционные новации в части правосудия и требования новых профильного судейского и специального («О Высшем совете правосудия») ­законов. ­Прогнозируемо главный вопрос, который возник в ходе коррекции регламентных процедур, касался возможности введения квотирования для избрания членов ключевого органа в судебной системе. Поступило предложение прописать соответствующую опцию в Регламенте в сослагательной тональности: в случае принятия съездом судей решения о применении квот по разным юрисдикциям судов голосование осуществляется одним бюллетенем по каждой квоте.

Правда, изначально мнения участников главного судейского форума относительно применения квотирования в случае избрания членов ВСП разделились. Одни выступали за то, чтобы никакие кадровые лимиты в этом случае не применялись: дескать, законодательством такая возможность не предусмотрена, кроме того, судебная система едина, и не нужно искусственно разделять ее на юрисдикции. Другие, напротив, ратовали за установление лимита для разных юрисдикций с тем, чтобы облегчить кадровый выбор делегатов. Аргументы последних оказались более убедительными: в ходе голосования большинство делегатов главного судейского форума поддержали регламентные изменения, которыми предусматривается возможность квотирования при избрании членов ВСП.

Подготовив регламентную почву, участники наивысшего органа судейского самоуправления приступили к определению лимитной формулы. Равный принцип представительства, который применялся, например, в 2014 году при назначении судейским сообществом трех членов тогда еще Высшего совета юстиции (ВСЮ), предметно не обсуждался. Предложили два других варианта распределения квот. Первый — три от общих судов, два от административных и один от хозяйственных судов — был предложен представителями административной юрисдикции. Неравное представительство от специализированных судов объяснялось тем, что полномочия Алексея Муравьева, ранее делегированного в состав ВСЮ съездом судей по квоте административных судов, осенью прошлого года были прекращены в связи с его увольнением по собственному желанию с должности судьи Высшего административного суда Украины (ВАСУ), следовательно, сейчас в составе ВСП представителя от административной юрисдикции нет. Второй вариант распределения квот был таким: четыре — от общих судов, один — от административных и один — от хозяйственных. Именно такая формула лимитирования (4+1+1) и была в результате поддержана судейским большинством.

Что отсеешь, то и пожнешь

Перед самым стартом финального «забега» участников кадрового марафона стало известно о том, что не все кандидаты будут принимать в нем участие. Пять судей заявили о намерении снять свои кандидатуры. В их числе — судья Хозяйственного суда Харьковской области Александр Мамалуй (о своем желании самоустранитьсяон рассказал в соцсетях накануне проведения съезда судей) и судья Апелляционного суда Винницкой области Анатолий Кривошея, которые мотивировали решение прекратить участие в избирательной гонке намерением всецело посвятить себя другому кадровому марафону — участию в конкурсе в новый Верховный Суд (ВС). Г-н Кривошея попросил участников главного судейского форума поддержать другого претендента в состав ВСП — судью Лычаковского районного суда г. Львова Сергея Гирича, а г-н Мамалуй — судью Киевского апелляционного хозяйственного суда Виктора Шапрана. В пользу г-на Шапрана высказался и другой кандидат в состав ВСП — судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Павел Шкиндер, который также снял свою кандидатуру. Отказался от борьбы за место члена ВСП и судья Апелляционного суда г. Киева Степан Гладий, попросив делегатов поддержать его коллегу по суду Николая Худыка. Последнего кандидата попросил поддержать и судья Киевского районного суда г. Одессы Игорь Борщов, который также захотел прекратить свое участие в кадровом марафоне. Кроме того, он предложил делегатам съезда поддержать своего земляка — судью Апелляционного суда Одесской области Игоря Артеменко.

Оставшихся кандидатов (39 человек) условно разделили на четыре группы: в первую вошли те, кто был делегатом съезда судей и к чьим документам не было замечаний у секретариата ВСП, во вторую — кандидаты-делегаты, к материалам которых были вопросы, в третью — не являющиеся участниками главного судейского форума соискатели, к документам которых не было претензий, в четвертую — не делегаты съезда, к чьим документам были замечания. Следует отметить: такое разделение обусловлено тем, что в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» «место» в бюллетенях для тайного голосования гарантируется только претендентам, которые являются делегатами главного судейского форума, остальные же претенденты на кресла членов ВСП должны заручиться поддержкой (быть выдвинуты) 20 % избранных делегатов съезда. Кроме того, отличаются и регламентные процедуры включения в бюллетень для тайного голосования делегатов и не делегатов съезда, тех соискателей, к документам которых нет вопросов, и тех — к которым есть.

Первая группа была самой многочисленной: не считая самоустранившихся кандидатов, в ее числе было 16 судей и судей в отставке, фамилии которых автоматически внесли в бюллетени для тайного голосования. Из второй группы в финал голосования вышли не все претенденты, которых было всего девять. В их числе и судья Житомирского апелляционного административного суда, заместитель председателя Совета судей Украины Богдан Монич — к нему были претензии относительно отсутствия необходимого 15-летнего стажа профессиональной деятельности в сфере права. Хотя сам претендент с озвученными претензиями не согласился (а именно с тем, что соответствующий стаж должен исчисляться с момента получения диплома «специалиста», а не «бакалавра»), но заявил о снятии своей кандидатуры. Напомним: г-н Монич также участвует в конкурсе в новый ВС. Примечательно, что участникам этого группы, помимо обязательной поддержки (выдвижения) 1/5 избранных делегатов, нужно было получить более существенный кредит доверия — голоса большинства участников главного судейского форума. По результатам обсуждения и открытого голосования было принято решение о включении в бюллетени для тайного голосования шести кандидатов.

По аналогичному алгоритму проходил и доступ к тайному голосованию участников третьей и четвертой групп. В первом случае из десяти претендентов девять были выдвинуты 20 % от числа избранных делегатов (то есть их кандидатуры поддержали не менее 65 участников главного судейского форума). Но по результатам открытого голосования за включение в бюллетени для тайного голосования только двум служителям Фемиды удалось получить большинство голосов — судье Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Андрею Солодкову и судье в отставке (ранее работала в ВАСУ) Татьяне Чумаченко. А вот из последней группы претендентов (она состояла из пяти человек) никому не удалось получить поддержку большинства делегатов съезда.

Таким образом, на предварительном этапе было отсеяно 20 претендентов (с учетом шести соискателей, взявших «самоотвод»). Делегатам главного судейского форума предстояло выбрать из 24 претендентов, включенных в бюллетень для тайного голосования, а именно: одного из двух представителей хозяйственных судов, одного из шести судей и судей в отставке административных судов и четырех из 16 представителей общих судов.

Кадровое лишение

Результаты волеизъявления делегатов ХІV внеочередного съезда судей Украины были оглашены поздно вечером 14 марта с.г. Определить безоговорочного победителя в избирательной гонке удалось только по квоте хозяйственных судов: им стал Виктор Шапран с результатом в 278 голосов, его визави — судья Хозяйственного суда Николаевской области Александр Ткаченко — набрал всего 27 голосов. Из 16 представителей общих судов преодолеть необходимый минимальный барьер поддержки делегатов (он исчислялся 162 голосами) сумел только Николай Худык, получивший 225 голосов «за». А вот среди шести представителей административной юрисдикции никто не сумел получить минимально необходимый уровень поддержки.

Избрать еще четырех членов ВСП делегаты попытались уже на следующее утро в ходе повторного тайного голосования. На этот раз список претендентов оказался не таким внушительным: в бюллетень были включены кандидатуры, набравшие по результатам первого тура голосования наибольшее количество голосов по сравнению с другими претендентами по принципу «два на одну вакансию». От общих судов на три вакансии в ВСП претендовало шестеро кандидатов, а на одну вакансию по квоте административных судов — двое.

Итоговый результат оказался довольно неожиданным, по крайней мере по квоте административных судов. Судья ВАСУ Татьяна Стрелец набрала 149 голосов, а ее главный и единственный конкурент — судья в отставке Михаил Цуркан (ранее работал в ВАСУ) — 138 голосов. Это классический случай того, как могут «рассеяться» кадровые предпочтения участников главного судейского форума, и в итоге никто из кандидатов не получит необходимого кредита доверия.

Волеизъявление судейского сообщества относительно претендентов от общих судов оказалось более результативным. Победителями повторного тайного голосования были признаны Игорь Артеменко (211 голосов) и Андрей Овсиенко, судья Апелляционного суда Волынской области (168 голосов).

После этого все избранные члены ВСП: Николай Худык, Виктор Шапран, Игорь Артеменко и Андрей Овсиенко — приняли присягу членов ВСП. Правда, в этом, на первый взгляд, исключительно церемониальном действе, было одно «но», на которое, в частности, обратила внимание делегатов председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова. Она отметила, что избранных 14 марта с.г. по результатам первого тура голосования двух членов ВСП (г-на Худыка и г-на Шапрана) нужно было привести к присяге «неотложно», как того требует Закон Украины «О Высшем совете правосудия» (часть 2 статьи 19). Но поскольку этот ритуал не был соблюден немедленно, в будущем ввиду процедурного нарушения могут возникнуть сомнения в легитимности избрания указанных членов ВСП. Кроме того, г-жа Изовитова от имени Совета адвокатов Украины обратилась к представителям судейского сообщества с просьбой разъяснить следственным судьям необходимость проверки открытых сведений Единого реестра адвокатов Украины о наличии у лица статуса адвоката при рассмотрении ходатайств органов досудебного расследования. «Сейчас осуществляется не просто давление на адвокатуру: адвокаты отождествляются с их клиентами. Сегодня не только следователи обращаются к следственным судьям с просьбой дать санкции на обыск адвокатов, но и сами следственные судьи не обращают внимания на тот факт, что в таких ходатайствах идет речь об адвокатах, и не применяют Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», — подчеркнула она.

Возвращаясь к ключевой задаче съезда — комплектации состава ВСП, отметим, что после того, как по результатам повторного тайного голосования так и не удалось определить победителей в двух юрисдикциях — общей и административной, судьба этого кадрового вопроса, как, впрочем, и всего судейского форума, была предрешена. Поскольку окно возможностей волеизъявления судейского сообщества в этом случае было не безграничным, не оставалось ничего другого, как поставить на паузу решение этого вопроса и объявить тайм-аут в работе нынешнего главного судейского форума. Отметим, что такой тайм-аут не может быть меньше 45 дней, так как будет проходить новый отбор кандидатур на две вакансии в составе ВСП, которые судейское сообщество так и не сумело заполнить. Правда, для того чтобы начался полуторамесячный отсчет для секретариата ВСП, который будет заниматься приемом документов от претендентов на кресла членов ВСП, Совету судей Украины нужно определить точную дату и место продолжения работы съезда судей.

При этом очевидно, что в условиях нового кадрового отбора никаких ограничений по квотам (предписаний относительно того, что документы в секретариат ВСП смогут подавать только представители административных и общих судов, чьи квоты остались не заполненными полностью либо частично) быть не должно: по крайней мере специальным законом они не установлены.

Точка отчета

Что же касается некадровых вопросов, то перед делегатами съезда с докладами о проделанной работе, ее показателях за минувший год, а также о планах на будущее выступили руководители ключевых инстанций и органов судебной системы.

В частности, председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко, говоря об актуальных сегодня вопросах восстановления доверия к судебной власти и независимости судей, отметила позитивные тенденции в этом направлении. «Общественность уже понимает, что какое-либо влияние на суд одной стороны судебного спора ставит в неравные условия другую сторону», — подчеркнула г-жа Симоненко. По ее словам, правосудие возможно лишь тогда, когда судья не боится принимать решение, когда он не находится под давлением и имеет возможность оценивать все доказательства, а общественность и СМИ не дают такой оценки, а формируют определенное мнение еще до момента принятия судьей решения. «Общество должно понимать, что давление на судью является проявлением влияния на принятие справедливого и законного решения», — отметила председатель Совета судей Украины. Также одним из факторов, влияющих на справедливость судебного решения, Валентина Симоненко назвала нормальные условия работы судей в контексте нагрузки на одного судью. Вместе с тем, обращаясь к судьям, г-жа Симоненко призвала их быть ответственными. «Именно ответственность является признаком власти. Ответственность — это честь власти, а судебная власть по своей сути является носителем такой ответственности!» — подчеркнула председатель Совета судей.

Слова г-жи Симоненко о значительной нагрузке на судей подтвердил и Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Ярослав Романюк, доклад которого был посвящен состоянию осуществления правосудия в 2016 году. По его словам, в прошлом году в суды всех инстанций и специализаций поступило 3,5 млн дел и материалов, что на 5 % меньше, чем в 2015 году. Статистические данные, озвученные выступающим, свидетельствуют и о снижении нагрузки на судей. Но, как отметил г-н Романюк, такие показатели рассчитывались согласно штатной численности судей, что не совсем отображает фактическую ситуацию. «В реалиях 2016 года фактическая рабочая нагрузка судей в судах всех уровней существенно превышала и средние показатели, рассчитанные в соответствии со штатной численностью судей в 2016 году, и показатели 2015 года. Но, несмотря на указанные трудности и законодательные процессы реформирования, сопровождавшие прошлый год, судебная система выполнила свою конституционную функцию с надлежащим уровнем эффективности — суды осуществляли правосудие, не допустили заметного снижения показателей оперативности и даже улучшили показатели качества осуществления правосудия», — отметил Председатель ВСУ.

Также он акцентировал внимание, в частности, на том, что в нынешнем году судебную систему ожидает масштабное обновление всех процессуальных кодексов, обусловленное в первую очередь переходом Украины к трехзвенной судебной системе и трансформацией суда высшего звена, которым станет суд кассационной инстанции — Верховный Суд.

По убеждению г-на Романюка, такие изменения не должны ограничиваться лишь процессуальными правилами деятельности ВС: они должны быть направлены также на решение проблем, с которыми из года в год сталкиваются суды, особенно суды первой инстанции, в процессе осуществления судопроизводства и которые могут и должны быть решены на уровне процессуального закона. «Речь идет о чрезмерном количестве дел и материалов, поступающих на рассмотрение в суды. Не буду в очередной раз доказывать давно известный факт: судебная система Украины годами работает в условиях хронической чрезмерной рабочей нагрузки на судей. Более того, систематически мы наблюдаем «всплески» нагрузки, когда количество дел в судах возрастает в разы. Особенно это характерно для дел административной юрисдикции, так называемых социальных споров», — пояснил Председатель ВСУ.

Но увеличение количества судей, по мнению г-на Романюка, не выход из этой ситуации. Согласно последнему отчету Европейской комиссии по эффективности правосудия, обнародованному в конце прошлого года, среднеевропейский показатель количества судей на 100 тыс. населения — 21. И показатель Украины почти соответствует ему — 19 судей.

В то же время, как отмечалось, большие показатели и соответственно большее количество судей имеют, как правило, государства — выходцы из постсоветского пространства или государства так называемой молодой демократии (например, Польша — 26, Венгрия, Чехия — 29, Болгария — 31, Сербия — 38, Словения — 45). При этом у европейских государств «старой демократии» эти показатели значительно ниже (например, Бельгия и Нидерланды — 14, Швеция и Испания — 12, Италия и Норвегия — 11, Франция — 10, Дания — 6). «Украина движется в направлении развитых демократий, а потому идти по пути регресса и увеличивать количество судей для решения вопроса чрезмерной рабочей нагрузки на суды нам не следует. Вместо этого мы должны найти пути уменьшения количества заявлений, поступающих в суды», — убежден Ярослав Романюк.

О работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) за отчетный период делегатов съезда проинформировал председатель комиссии Сергей Козьяков. Но слушателей больше интересовали дальнейшие шаги ВККС в вопросах проведения квалифоценивания, откомандирования судей и др. И к ответам на такие вопросы председатель ВККС был готов. В частности, он сообщил, что проведение квалификационного оценивания, касающегося соответствия судьи занимаемой должности, будет завершено до конца сентября в отношении тех судей, чьи документы поданы в комиссию. По словам докладчика, Комиссия продолжит работу в этом направлении после оглашения результатов рейтинга в Верховный Суд, предположительно 15–20 мая.

Также Сергей Козьяков сообщил, что в этом году будет объявлен добор на должности судей (скорее всего — до конца марта с.г.). Для кандидатов, являющихся помощниками судей, к которым, согласно закону, применяется упрощенная процедура, планируется выделить 350 мест, а для юристов, не являющихся помощниками судей, — 250.

Также докладчик отметил, что ВККС уже начала процесс откомандирования судей в суды, имеющие кадровые проблемы. Что касается назначения судей, у которых закончился пятилетний срок, то Сергей Козьяков заверил делегатов съезда: ВККС в кратчайшие сроки направит в ВСП досье на этих судей.

С финансовыми показателями судебной системы делегатов съезда ознакомил председатель Государственной судебной администрации (ГСА) Украины Зеновий Холоднюк. Так, среди прочего он отметил, что на 2017 год бюджетные назначения на среднее судейское обеспечение составляют 32 603 грн, что по сравнению с 2016 годом больше на 10 269 грн. После прохождения судьями квалифоценивания среднее судейское вознаграждение составит для апелляционных судов более 65 тыс. грн, а для местных судов — свыше 39 тыс. грн.

Средняя заработная плата работников аппарата судов обеспечена в государственном бюджете на уровне 9310 грн. «До конца 2017 года среднюю заработную плату работников аппаратов судов планируем довести до размера, который будет не меньше 10 тыс. грн», — поделился намерениями председатель ГСА. По его словам, ГСА Украины предпринимает меры по увеличению основной составляющей заработной платы — должностного оклада работников аппаратов судов.

Также Зеновий Холоднюк отметил, что уже в июле 2017 года ожидается выполнение годового плана по поступлению судебного сбора. А за счет сверхплановых поступлений появится возможность увеличить объемы капитальных расходов, в том числе и на фонд заработной платы.

Что касается проблемных вопросов, то, по словам докладчика, одним из них является обеспечение судов залами судебных заседаний. Сегодня суды нуждаются в 1403 дополнительных залах судебных заседаний. Также существует проблема с обеспечением охраны судов.

Отметим, что на съезде были подняты вопросы, касающиеся обеспечения судей из зоны проведения АТО и Автономной Республики Крым, переселившихся на территорию, подконтрольную Украине, служебным жильем, а также возможности трудоустройства в суд не путем откомандирования, а путем перевода.

Заслушав информацию докладчиков и делегатов, направивших свои обращения, съезд судей принял решение, согласно которому, в частности, председателю Совета судей Украины поручено: обратиться к Президенту Украины как гаранту Конституции Украины относительно обеспечения соблюдения органами государственной власти конституционных гарантий независимости судебной власти; предложить Высшему совету правосудия обратиться в международные организации с просьбой предоставления целевой экспертной поддержки, а также осуществления постоянного мониторинга соблюдения на Украине гарантий независимости судей; обратиться в ряд органов по организации надлежащей охраны судов до начала работы Службы судебной охраны; обратиться в ВККС и ВСП для скорейшего решения вопроса по откомандированию и назначению бессрочно судей из АР Крым и зоны проведения АТО, а также обеспечения таких судей жильем; обратиться в ВККС и ВСП для ускорения процедур квалификационного оценивания судей, назначения судей бессрочно.