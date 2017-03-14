Свободная торговля

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Судебная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Судебная практика)

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Особенности исполнения решений Евросуда по делам, аналогичным делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины»

Юрий Колтонюк

Специально для «Юридической практики»



Наибольшее количество заявлений против Украины поступает в Евросуд по делам, касающимся неисполнения окончательных судебных решений, за исполнение которых государство несет ответственность. Это дела, аналогичные делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины» (Ivanov-type non-enforcement cases).

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