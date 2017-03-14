Свободная торговля

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Судебная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Судебная практика)

ВАСУ оставил в силе решение ВСЮ относительно представления об увольнении О. Царевич

6 марта с.г. Высший административный суд Украины отказал Оксане Царевич в удовлетворении иска к Высшему совету правосудия. Об этом сообщает пресс-секретарь ВСП. Г-жа Царевич обжаловала решение Высшего совета юстиции о внесении представления об увольнении за нарушение присяги судьи Печерского районного суда г. Киева от 15 сентября 2016 года. Решение об увольнении было вынесено по заявлениям г-жи Л. и прокурора Печерского района г. Киева, в которых указывалось на то, что судья приняла решения о наложении административных взысканий на лиц — участников массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до вступления в силу Закона «О восстановлении доверия к судебной власти на Украине» в виде лишения права управления транспортными средствами на основании статьи 1222 КУоАП. Совет установил, что действия судьи имели предвзятый характер. Это решение ВСЮ было поддержано Президентом Украины 29 сентября 2016 года.

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