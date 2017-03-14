Свободная торговля

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Судебная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Судебная практика)

«Дело ритейлеров»: «АСНильсен Юкрейн» победило в споре с АМКУ

Высший хозяйственный суд Украины отказал Антимонопольному комитету Украины в удовлетворении жалобы на решения судов по делу по иску ООО «АСНильсен Юкрейн» к АМКУ о признании недействительными пунктов 1 (в части, касающейся общества), 3 и 37 решения от 29 апреля 2015 года по так называемому делу ритейлеров. Суды нижестоящих инстанций иск удовлетворили. Решением АМКУ, в частности, установлено, что ряд компаний, осуществив совместно с ООО «АСНильсен Юкрейн» обмен информацией и данными относительно существенных условий ведения хозяйственной деятельности с таким уровнем детализации, агрегации и актуализации, который содействовал координации конкурентного поведения на рынке услуг по организации розничной торговли в неспециализированных магазинах преимущественно продовольственным ассортиментом в г. Киеве, нарушили законодательство. «АСНильсен Юкрейн» оштрафовано на 400 тыс. грн. Суды нижестоящих инстанций пришли к заключению, что полученную от торговых сетей информацию «АСНильсен Юкрейн» использовало как сырье для маркетинговых исследований, что соответствует положениям его устава. ВХСУ оставил решения судов без изменений.

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