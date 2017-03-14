Свободная торговля

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:03

Судебная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Судебная практика)

На свой штраф и риск

Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение договора ипотеки не являются составляющими кредитного обязательства и не влияют на прекращение ипотеки

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Как правило, заключая договоры ипотеки, банки в таких договорах возлагают на ипотекодателя обязанность по добровольному страхованию имущества, переданного в ипотеку, на весь срок действия договора, и за неисполнение обязательства предусматривают ответственность в виде штрафа. При подписании договора сторона ознакомляется с такими условиями и обязуется их выполнить. Но влияет ли факт нарушения обязательства по страхованию переданного в ипотеку имущества (а именно — неполная уплата страховых платежей и неуплата предусмотренного штрафа) на прекращение ипотеки, если обязательства по договору кредита исполнены полностью? Нет! Подтверждением тому служит постановление Верховного Суда Украины (ВСУ) от 8 февраля 2017 года по делу № 6-2560цс16. Следует отметить, что позиция ВСУ не нова и была изложена им еще в ноябре 2015 года, но, как показывает практика, суды не всегда обращают внимание на выводы наивысшего судебного органа страны, чем способствуют сторонам в возможности обжалования своих решений.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.