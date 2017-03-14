Свободная торговля

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Документы и аналитика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Документы и аналитика)

Вольному — воля

Дела об истребовании имущества из владения добросовестного приобретателя в большинстве случаев связаны с определением волеизъявления собственника и обстоятельств выбывания имущества из его владения. Что касается воли юридического лица, то в первую очередь подлежит разрешению вопрос о степени совпадения воли субъекта имущественных правоотношений и органов его управления. С указанным неразрывно связано определение компетенции органов управления и их правомочности принимать те или иные решения.

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