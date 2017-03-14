Свободная торговля

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Документы и аналитика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Документы и аналитика)

Да будет Tax!

При ввозе товаров на Украину с использованием чеков Tax free следует определять цену товара без учета размера НДС

Анатолий Кривошей

Специально для «Юридической практики»



Граждане, которые возвращаются на Украину после посещения других стран, как правило, ввозят с собой вещи (товары), приобретенные за рубежом. Таможенный кодекс (ТК) Украины устанавливает возможность ввоза без таможенных платежей товаров стоимостью до 1000 евро и весом до 50 кг килограммов в авиационных пунктах пропуска и до 500 евро таким же весом во всех других пограничных пунктах пропуска.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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