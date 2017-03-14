Свободная торговля

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:03

Государство и юристы

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Государство и юристы)

FATCA Morgana

Подписание Украиной и США межправительственного соглашения об обмене налоговой информацией в рамках FATCA не затронет вопросы налоговой дисциплины резидентов Украины, но скажется на работе отечественных финучреждений

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Подписание 7 февраля в Киеве Украиной и США Межправительственного соглашения для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), вызвало немало переживаний у украинских резидентов-налогоплательщиков, которые ведут бизнес с США или используют американские платежные системы. Однако подписание Соглашения не повлияло на деятельность украинских налогоплательщиков.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.