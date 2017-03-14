Свободная торговля

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Государство и юристы

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Государство и юристы)

Регистрацию актов гражданского состояния децентрализируют

Правительственный законопроект, которым вносятся изменения в Закон Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» (№ 6150), направлен на децентрализацию административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

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