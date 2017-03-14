Свободная торговля

Государство и юристы
Сетевой бизнес
С целью развития телекоммуникационных сетей установлены единые правила взаимодействия между собственниками инфраструктуры и провайдерами
Взаимоотношения собственников инфраструктуры с телеком-операторами и провайдерами вскоре кардинально изменятся — ожидает вступления в силу Закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» № 1834-VIII (Закон). Документ обязывает собственников домов и инфраструктурных объектов допускать в них провайдеров на равных условиях, устанавливает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, определяет права и обязанности участников таких хозяйственных отношений. Закон не просто долгожданный — изменения были нужны телеком-рынку еще «на вчера». Но лучше поздно, чем никогда.
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