Свободная торговля

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Государство и юристы

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Государство и юристы)

Сетевой бизнес

С целью развития телекоммуникационных сетей установлены единые правила взаимодействия между собственниками инфраструктуры и провайдерами

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Взаимоотношения собственников инфраструктуры с телеком-операторами и провайдерами вскоре кардинально изменятся — ожидает вступления в силу Закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» № 1834-VIII (Закон). Документ обязывает собственников домов и инфраструктурных объектов допускать в них провайдеров на равных условиях, устанавливает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, определяет права и обязанности участников таких хозяйственных отношений. Закон не просто долгожданный — изменения были нужны телеком-рынку еще «на вчера». Но лучше поздно, чем никогда.

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