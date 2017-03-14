Свободная торговля

Трибуна
Выжать все сроки
Качество законопроекта № 5610 серьезно встревожило профессиональные адвокатские круги, так как документ предусматривает значительное увеличение сроков содержания под стражей
На текущей пленарной неделе ожидается рассмотрение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства» (рег. № 5610). Документ уже принят в первом чтении по сокращенной процедуре рассмотрения, после того, как только с 9-й попытки был включен в повестку дня парламента.
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