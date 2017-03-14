Свободная торговля

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Трибуна

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Трибуна)

Выжать все сроки

Качество законопроекта № 5610 серьезно встревожило профессиональные адвокатские круги, так как документ предусматривает значительное увеличение сроков содержания под стражей

Лидия Изовитова

Специально для «Юридической практики»



На текущей пленарной неделе ожидается рассмотрение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства» (рег. № 5610). Документ уже принят в первом чтении по сокращенной процедуре рассмотрения, после того, как только с 9-й попытки был включен в повестку дня парламента.

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