Свободная торговля

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Книжная полка

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Книжная полка)

Техническая поддержка

Рекомендации адвокатам по применению адвокатской техники при подготовке к процессу и его ведению

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Совокупность различных технических приемов и навыков, применяемых защитником в процессе, как правило, называют адвокатской техникой. К ним среди прочего относятся консультирование, стиль и язык процессуальных документов, тайминг.

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