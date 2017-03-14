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Тема номера: Свободная торговля

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Тема номера: Свободная торговля)

Спорный интерес

Украина более активно использует свое право урегулирования споров в ВТО по сравнению с другими странами

Алена Омельченко

Специально для «Юридической практики»



Членство страны в ВТО предполагает не только соблюдение взятых на себя обязательств, но и возможность использовать важнейший инструмент защиты своих интересов — систему урегулирования споров ВТО. Важность этого института состоит в независимом процессе, который позволяет странам достичь баланса, обеспечить прозрачность и соблюдение обязательств, а также сдерживает страны от ведения торговых войн.

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