Тема номера: Свободная торговля
Спорный интерес
Украина более активно использует свое право урегулирования споров в ВТО по сравнению с другими странами
Членство страны в ВТО предполагает не только соблюдение взятых на себя обязательств, но и возможность использовать важнейший инструмент защиты своих интересов — систему урегулирования споров ВТО. Важность этого института состоит в независимом процессе, который позволяет странам достичь баланса, обеспечить прозрачность и соблюдение обязательств, а также сдерживает страны от ведения торговых войн.
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