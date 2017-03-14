Тема номера: Свободная торговля
Сбор лекарственных прав
Учитывая жизненную важность закупки лекарственных средств, необходимо провести открытое обсуждение вопроса усовершенствования законодательства о публичных закупках
Вопрос закупки лекарственных средств за государственные средства всегда был горячей темой для дискуссий. Обеспечение условий для добросовестной конкуренции, эффективного использования государственных средств — одна из главных целей каждого государства. С этим вопросом тесно связано также и дальнейшее развитие международной торговли лекарственными препаратами, поиск новых рынков сбыта посредством публичных закупок.
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