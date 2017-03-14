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Тема номера: Свободная торговля

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Тема номера: Свободная торговля)

Сбор лекарственных прав

Учитывая жизненную важность закупки лекарственных средств, необходимо провести открытое обсуждение вопроса усовершенствования законодательства о публичных закупках

Сергей Шершун

Специально для «Юридической практики»



Вопрос закупки лекарственных средств за государственные средства всегда был горячей темой для дискуссий. Обеспечение условий для добросовестной конкуренции, эффективного использования государственных средств — одна из главных целей каждого государства. С этим вопросом тесно связано также и дальнейшее развитие международной торговли лекарственными препаратами, поиск новых рынков сбыта посредством публичных закупок.

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