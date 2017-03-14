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Тема номера: Свободная торговля

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Тема номера: Свободная торговля)

Работа с выражениями

Поведение как способ выражения мыслей защищается статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод

Новейшая практика Европейского суда по правам человека указывает на то, что признание свободы слова только по вербальным способам обмена информацией является узким подходом, ведь взгляды лица могут быть выражены также и путем действий, определенного поведения. И тогда на такое поведение также распространяется действие Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

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