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Тема номера: Свободная торговля

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Тема номера: Свободная торговля)

Порочная связь

Изменение структуры собственности, устранение деловых связей с Крымом и территориями, подконтрольными «ДНР» и «ЛНР», сегодня становятся наиболее действенными методами снижения санкционного риска

Светлана Чепурная ,

Марина Головко ,

Роман Подзизей

Специально для «Юридической практики»



Российский биз­нес, бесспорно, имеет значительное влияние на фармацевтический рынок Украины. Многие украинские граждане прекрасно знают и используют целый спектр лекарств российского производства, которые из года в год ввозятся импортерами из России. Известны также некоторые отечественные фармкомпании, владельцами которых являются резиденты Российской Федерации (РФ). Однако сегодня уже ни для кого не секрет, что с 2014 года российский бизнес на Украине, включая фармацевтическую сферу, находится в зоне так называемого санкционного риска. Впрочем, далеко не всем известно, кто же на самом деле попадает в зону риска, а также не совсем понятны основания для применения санкций, последствия их введения и меры, которые стоит предпринять, чтобы максимально обезопасить свой бизнес от санкций. В этой статье мы вкратце рассмотрим указанную проблематику на примере фармацевтического бизнеса.

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