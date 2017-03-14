Свободная торговля

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Отрасли практики

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Отрасли практики)

Посторонние предметны

Первоначальный собственник имеет право оспорить договор с добросовестным приобретателем, не будучи стороной этого договора

Максим Корчагин

Специально для «Юридической практики»



Критическая масса проблем, постоянно возникавших в практической сфере, привела к невозможности использовать ситуативные решения или вообще обходить стороной вопрос защиты добросовестного приобретателя имущества после того, как практика так называемой реституции по цепочке приобрела, без преувеличения, угрожающие масштабы.

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