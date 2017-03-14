Свободная торговля

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Отрасли практики

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Отрасли практики)

Противоречивый акт

Противоречия в толковании украиноязычной и англоязычной версий Конвенции об избежании двойного налогообложения между Швецией и Украиной могут привести к дополнительной налоговой нагрузке

Татьяна Игнатенко

Специально для «Юридической практики»



Украинские ком­­пании, участниками которых являются нерезиденты, часто сталкиваются с во­просами налогообложения при выплате таким участникам дивидендов и с практическими аспектами применения положений международных договоров, регулирующих данный вопрос.

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