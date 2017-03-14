Свободная торговля

Отрасли практики
Противоречивый акт
Противоречия в толковании украиноязычной и англоязычной версий Конвенции об избежании двойного налогообложения между Швецией и Украиной могут привести к дополнительной налоговой нагрузке
Украинские компании, участниками которых являются нерезиденты, часто сталкиваются с вопросами налогообложения при выплате таким участникам дивидендов и с практическими аспектами применения положений международных договоров, регулирующих данный вопрос.
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