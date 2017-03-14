Свободная торговля

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:03

Частная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Частная практика)

Asters выступает юридическим советником в связи с выпуском фингарантии по уплате таможенных платежей

Юридическая фирма Asters выступила консультантом ED&F Man, ведущей транснациональной компании с представительствами в 60 странах мира, в связи с выпуском «Укргазбанком» финансовой гарантии по уплате таможенных платежей в пользу Государственной фискальной службы Украины на сумму 195 млн грн для ED&F Man. Этот проект, касающийся предоставления финансовой гарантии по уплате таможенных платежей украинским банком, стал первым в истории Украины.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.