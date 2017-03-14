Свободная торговля

Частная практика
Asters выступает юридическим советником в связи с выпуском фингарантии по уплате таможенных платежей
Юридическая фирма Asters выступила консультантом ED&F Man, ведущей транснациональной компании с представительствами в 60 странах мира, в связи с выпуском «Укргазбанком» финансовой гарантии по уплате таможенных платежей в пользу Государственной фискальной службы Украины на сумму 195 млн грн для ED&F Man. Этот проект, касающийся предоставления финансовой гарантии по уплате таможенных платежей украинским банком, стал первым в истории Украины.
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