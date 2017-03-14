Свободная торговля

Частная практика
Юристы ILF разработали и презентовали порядок предоставления первичной медицинской помощи
Татьяна Гавриш, управляющий партнер ILF, Антон Зинчук, ассоциированный партнер ILF, и Елена Хитрова, ассоциированный партнер, руководитель практики медицина и фармация ILF в составе Харьковской экспертной группы по поддержке медицинской реформы представили Министерству здравоохранения разработанные проекты нормативно-правовых актов относительно оказания первичной медицинской помощи (в том числе законопроект об изменении статей 3, 8, 351 Основ законодательства Украины о здравоохранении), проект договора о закупке услуг первичной медицинской помощи и декларации выбора пациентом врача.
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