Свободная торговля

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Частная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Частная практика)

Юристы ILF разработали и презентовали порядок предоставления первичной медицинской помощи

Татьяна Гавриш, управляющий партнер ILF, Антон Зинчук, ассоциированный партнер ILF, и Елена Хитрова, ассоциированный партнер, руководитель практики медицина и фармация ILF в составе Харьковской экспертной группы по поддержке медицинской реформы представили Министерству здравоохранения разработанные проекты нормативно-правовых актов относительно оказания первичной медицинской помощи (в том числе законопроект об изменении статей 3, 8, 351 Основ законодательства Украины о здравоохранении), проект договора о закупке услуг первичной медицинской помощи и декларации выбора пациентом врача.

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