Свободная торговля

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Частная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Частная практика)

Interlegal предотвратила попытку незаконного завладения двумя судами в рамках исполнительного производства

Специалисты Interlegal представляют интересы группы иностранных компаний-бункеровщиков в исполнительном производстве по взысканию задолженности с судовладельца за поставленное бункерное топливо. В качестве обеспечительной меры в рамках судебных производств были арестованы два судна должника, переданные на ответственное хранение известному судостроительному заводу. В ходе исполнительного производства Interlegal получила информацию о попытке незаконного завладения имуществом, а также документы о передаче двух судов на ответственное хранение компании с сомнительной репутацией. в суде были обжалованы действия исполнительной службы и третьих лиц. Суд согласился с доводами специалистов Interlegal и признал действия и постановления исполнителей незаконными, что позволило в дальнейшем обеспечить реальное исполнение решения суда. Над делом работал юрист Виталий Толстик под общим руководством партнера Натальи Мирошниченко.

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