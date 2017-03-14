Свободная торговля

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Частная практика

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Частная практика)

А. Павленко завершила курс обучения в рамках Лидерской программы Стенфордского университета

Управляющий партнер Pavlenko Legal Group Александра Павленко завершила курс обучения в рамках Лидерской программы Стенфордского университета по развитию совместных проектов частного и государственного секторов (ГЧП). Программа Стенфордского университета рассчитана на перспективных практиков из бизнес-среды и государственных служащих, ориентированных на реализацию и развитие проектов в сфере ГЧП, а также является коммуникационной платформой обмена опытом среди выпускников после завершения программы.

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