Свободная торговля

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:04

Самое важное

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Самое важное)

Иллюзорная объективность

16 февраля стартовала процедура анонимного письменного тестирования кандидатов в новый Верховный Суд — одна из стадий процесса отбора судей, которая предусмотрена Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей». Всего к ней были допущены 643 кандидата. Однако в ходе проведения отбора судей были обнаружены определенные пробелы со стороны регулирования объективности процесса.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.