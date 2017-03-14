Свободная торговля

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№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Самое важное)

Товарное соседство

Правительством установлены правила товарооборота с зоной АТО

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Кабинет Министров Украины отреагировал на требования активистов торговой блокады Донбасса и утвердил Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции (АТО). Документ определяет правовой режим перемещения товаров, в том числе признанных в установленном порядке гуманитарной помощью, через линию соприкосновения и в пределах буферной зоны.

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