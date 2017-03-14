Свободная торговля

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:03

Самое важное

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Самое важное)

Отрицательное мнение

Высший совет правосудия считает нецелесообразным принятие законопроекта «Об антикоррупционных судах» как противоречащего Конституции Украины

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании 9 марта с.г. рассмотрел вопрос об утверждении консультативного заключения по проекту Закона Украины «Об антикоррупционных судах», внесенного на рассмотрение Верховного Совета Украины группой народных депутатов Украины (регистрационный № 6011).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.