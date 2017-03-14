Свободная торговля

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№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Самое важное)

Весеннее построение

Весна пройдет под знаком реформирования процессуального законодательства: ключевой вопрос в том, как будет построена работа нового Верховного Суда

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Главным реформенным лейтмотивом весны в этом году, как, в принципе, и в прошлом, будет усовершенствование процессуального законодательства. Долгожданная презентация новых версий процессуальных кодексов состоялась 10 марта с.г., когда на официальном сайте Совета по вопросам судебной реформы были опубликованы рабочие проекты новых редакций Гражданского, Хозяйственного процессуальных кодексов Украины (ГПК и ХПК) и Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины.

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