Свободная торговля

Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2017 года, 13:03

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Рабочий график

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

 

ВТОРНИК. 14 марта

1000

СЪЕЗД СУДЕЙ

КИЕВ: Начнет работу двухдневный ХIV внеочередной съезд судей Украины, созванный Советом судей Украины во исполнение Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Съезд должен доизбрать шесть членов ВСП. Кроме того, на съезде будут рассмотрены вопросы о состоянии осуществления правосудия и независимости судей и судов в 2016 году, делегаты также внесут изменения в Регламент съезда судей и Положение о Совете судей Украины, рассмотрят вопрос избрания судей Конституционного Суда Украины и др.

Место проведения: Международный центр культуры и искусств профсоюзов Украины, аллея Героев Небесной Сотни, 1

 

 

1500

ИТОГИ АМКУ

КИЕВ: Состоится открытое заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет представлен отчет Комитета за 2016 год. Заседание пройдет под руководством председателя Комитета Юрия Терентьева при участии государственных уполномоченных АМКУ, представителей Администрации Президента Украины, Верховного Совета Украины, Кабинета Министров Украины, министерств и ведомств.

Место проведения: АМКУ, зал заседаний, 4 этаж, ул. Митрополита Липковского, 45

 

1630

EXPORT TALKS

КИЕВ: В рамках подготовки украинской торговой миссии в Республику Польша, которая состоится весной 2017 года, офис по продвижению экспорта организовывает неформальную встречу Export Talks: Poland, посвященную главным вопросам выхода украинских товаров на польский рынок.

Место проведения: HUB 4.0, пер. Ярославский, 1/3

 

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


№ 11 (1003) от 14/03/17 Текущий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом