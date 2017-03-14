Свободная торговля

Сегодня 14 марта 2017 года, 13:03

Рабочий график

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

1000 СЪЕЗД СУДЕЙ КИЕВ: Начнет работу двухдневный ХIV внеочередной съезд судей Украины, созванный Советом судей Украины во исполнение Закона Украины «О Высшем совете правосудия». Съезд должен доизбрать шесть членов ВСП. Кроме того, на съезде будут рассмотрены вопросы о состоянии осуществления правосудия и независимости судей и судов в 2016 году, делегаты также внесут изменения в Регламент съезда судей и Положение о Совете судей Украины, рассмотрят вопрос избрания судей Конституционного Суда Украины и др. Место проведения: Международный центр культуры и искусств профсоюзов Украины, аллея Героев Небесной Сотни, 1 1500 ИТОГИ АМКУ КИЕВ: Состоится открытое заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет представлен отчет Комитета за 2016 год. Заседание пройдет под руководством председателя Комитета Юрия Терентьева при участии государственных уполномоченных АМКУ, представителей Администрации Президента Украины, Верховного Совета Украины, Кабинета Министров Украины, министерств и ведомств. Место проведения: АМКУ, зал заседаний, 4 этаж, ул. Митрополита Липковского, 45 1630 EXPORT TALKS КИЕВ: В рамках подготовки украинской торговой миссии в Республику Польша, которая состоится весной 2017 года, офис по продвижению экспорта организовывает неформальную встречу Export Talks: Poland, посвященную главным вопросам выхода украинских товаров на польский рынок. Место проведения: HUB 4.0, пер. Ярославский, 1/3

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.