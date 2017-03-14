Свободная торговля

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Отрасли практики

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Отрасли практики)

Фармирование рынка

После дорогостоящих исследований и вывода нового препарата на фармрынок он сразу становится предметом маркетингового изучения дженерическими компаниями

Ирина Кириченко

Специально для «Юридической практики»



Золотое время монополии нового фармацевтического препарата на рынке в лучшем случае обусловлено сроком патентной охраны

Мы говорим «милдронат», понимаем — «неограниченные возможности»: так называемый допинговый скандал в большом спорте, связанный с употреблением выдающимися спортсменами препаратов на основе мельдония, принес этому популярному на постсоветском пространстве лекарственному средству мировую славу.

Следствие эксперимента

Дело было так: молекула мельдония (международное непатентованное название химического вещества «триметилгидразиний пропионат») была синтезирована в середине 1970-х годов в Институте органического синтеза АН Латвийской ССР. Подобно медицинской биографии нитроглицерина история создания мельдония началась с запроса из взрывотехнической области: по словам его создателя, профессора Иварса Калвиньша, идея синтезировать мельдоний возникла в связи с необходимостью утилизации ракетного топлива (гептила). Позднее выяснилось, что вещество проявляет себя как кардиопротектор, с 80-х годов ХХ века его начали применять в клинической медицине (разрешен к применению в 1984 году), и с тех пор выпускается рижским фармконцерном «Гриндекс» (в основном на экспорт).

В нашей стране государственная регистрация препарата «Милдронат» состоялась в 2000 году.

Патентная история мельдония также богата: в 1976 году препарат получил авторское свидетельство СССР, а в 1984 году был запатентован в США.

В 1992 году в связи с распадом СССР авторское свидетельство СССР было преобразовано в патенты стран Балтии и СНГ, а его оригинальное торговое название — «Милдронат» — получило правовую охрану как товарный знак в 55 странах мира.

Цена популярности

Если спортивные болельщики только год назад с азартом начали считать, сколько миллионов долларов потеряет знаменитая теннисистка Мария Шарапова, попавшаяся на применении «Милдроната» стоимостью 50 центов после его запрета WADA, то его производитель — компания — оригинатор производства мельдония АО «Гриндекс» (Латвия) — после окончания срока патентной охраны мельдония и, соответственно, потери своей монополии на рынке препаратов на основе триметилгидразиния пропионата, потерял уже десятки миллионов прибыли из-за выхода на рынок дешевых дженерических копий «Милдроната».

Это, к сожалению, удел всех оригинальных препаратов: после вывода «материнской» компанией своего детища на рынок, чему предшествуют многомиллионные исследования на предмет качества, эффективности и безопасности нового лекарства, оно сразу становится предметом маркетинговых исследований генерических компаний, пристально следящих за его успехом на рынке и готовящихся к выпуску его дженерика — фармацевтической копии лекарственного бренда.

Дженерику нужно доказать лишь свою эквивалентность референтному (оригинальному) препарату — заново проводить дорогостоящие испытания воспроизведенного препарата не надо, поэтому копия всегда дешевле оригинала.

Так что золотое время монополии нового препарата на рынке в лучшем случае обусловлено сроком патентной охраны и редко достигает 25 лет (20 лет — стандартный срок патентной охраны, плюс пять льготных лет на исследования лекарства).

Чем значительнее фармакотерапевтическое действие препарата, тем раньше органы здравоохранения страны «во благо народа» выпускают в свет его дженерические копии, в лучшем случае выдержав пятилетний срок эксклюзивности данных — минимум охраны от копирования.

Другое дело — торговая марка препарата: например, «Милдронат» — это собственное имя для детища компании «Гриндекс», которое навсегда останется с оригинальным препаратом мельдонием ее производства.

Однако есть дженерические компании, которые, воспроизводя чужую разработку и не вкладывая средства в ее исследования, хотят сэкономить еще и на рекламе: «Я такой же, как «Милдронат», — сигналит своим названием в прайс-листе новорожденный дженерик мельдония, — только гораздо дешевле».

Побочные эффекты

В самом начале своего выхода на украинский рынок компания «Гриндекс» столкнулась с издержками популярности «Милдроната» и, помимо инвестиций в научные разработки, вынуждена была расходовать средства на судебные споры относительно защиты прав интеллектуальной собственности на препарат.

Один из свежих примеров — иск о защите прав компании на свой знаменитый знак «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/ «МІЛДРОНАТ», признании знака общеизвестным и отмене охранных документов, связанных с маркировкой и упаковкой препарата «Милдрокард», два года рассматриваемый хозяйственными судами Украины и завершившийся отменой правовой охраны торговой марки «МИЛДРОКАРД», а также патентов на промышленные образцы, связанные с названием лекарственного средства «Милдрокард», производителя которого — ООО «Нико» — суд обязал прекратить использование конфликтного обозначения «МИЛДРОКАРД», в результате проведения сложных экспертных исследований признанного схожим до степени смешения со знаками «MILDRONATE», «МИЛДРОНАТ» и «МІЛДРОНАТ» компании «Гриндекс».

Следует отметить, что «Гриндекс» выиграла спор во всех трех инстанциях: решением Хозяйственного суда г. Киева от 26 октября 2015 года по делу № 910/16297/14, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 8 ноября 2016 года иск был удовлетворен полностью. 21 ноября 2016 года во исполнение указанных решений Хозяйственный суд г. Киева издал судебные приказы, которые в добровольном порядке были сразу исполнены Государственной службой интеллектуальной собственности Украины, а именно: были внесены изменения в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы относительно признания недействительными патентов Украины № 22173 и № 22174 на промышленные образцы, Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно признания недействительным свидетельства Украины № 129623 на знак для товаров и услуг «МИЛДРОКАРД»; соответствующая информация была опубликована в официальном бюллетене «Промышленная собственность»; в реестр «Сведения о хорошо известных знаках на Украине» внесены сведения о признании обозначения «MILDRONATE»/«МИЛДРОНАТ»/ «МІЛДРОНАТ» общеизвестным в нашей стране с 11 июня 2009 года относительно «Акцию Сабиедриба «Гриндекс» для товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков («лекарства, иммуностимуляторы на лекарственные (медицинские) нужды»).

Отдельно можно было бы остановиться на фундаментальном исследовании, проведенном судебным экспертом С.А. Петренко в рамках этого дела: экспертные выводы, сделанные в том числе с применением знаний в области химии, медицины и фармакологии, позволили установить факт смыслового тождества названий «Милдронат» и «Милдрокард», а также сократить количество семантических и фонетических вариаций «Милдроната».

В свою очередь, блестяще развязав этот клубок коллизий интеллектуальных прав, медицинских показаний и экономических интересов, хозяйственные суды Украины в очередной раз подтвердили высочайший уровень своей компетентности в разрешении таких сложных и многоплановых споров, как споры об интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли.

КИРИЧЕНКО Ирина — юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры», патентный поверенный Украины, г. Киев

Решение

Выдержка из постановления ВХСУ от 7 февраля 2017 года по делу № 910/16297/14

Местный и апелляционный хозяйственные суды, полно и всесторонне исследовав обстоятельства дела, проверив их предоставленными сторонами доказательствами, которым дали необходимую оценку, в том числе с помощью экспертного заключения, с соблюдением норм материального и процессуального права, установив, что АС «Гриндекс» реализует препарат «МИЛДРОНАТ» на территории Украины и соответствующий знак для товаров и услуг является известным среди потребителей; знак для товаров и услуг «Милдрокард» по свидетельству Украины № 129623, выданному на имя РУПП «РУП «Белмедпрепараты», похож настолько, что его можно спутать с зарегистрированными знаками АС «Гриндекс» по свидетельству Украины № 50772 в отношении товаров 5 класса МКТУ; ООО «Нико» получило патенты Украины, которые используются для упаковки препаратов, маркированной торговой маркой РУПП «РУП «Белмедпрепараты»; учитывая наличие действующего свидетельства на знак для товаров и услуг Украины № 50772, владельцем которого является истец, а также с учетом прав, которыми наделен владелец свидетельства, пришли к основанному на законе выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

Доводы кассационной жалобы данный вывод не опровергают. Собственно, они практически полностью связаны с несогласием заявителя с заключением проведенной по делу судебной экспертизы от 4 августа 2015 года № 1014. Однако, во-первых, вопросы обоснованности сделанных экспертом выводов, их согласованности с другими доказательствами по делу уже проверены и оценены судом апелляционной инстанции в оспариваемом постановлении; во-вторых, выводы судебных экспертов как доказательства по делу не могут быть предметом дополнительной оценки и проверки судом кассационной инстанции в силу предписаний части 2 статьи 1117 ХПК Украины, согласно которым кассационная инстанция не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении хозяйственного суда или отклонены им, решать вопрос о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, собирать новые доказательства или дополнительно проверять доказательства.

В то же время жалобщиком не приведены обоснованные доводы о нарушении предыдущими судебными инстанциями предусмотренных статьей 43 указанного Кодекса правил оценки доказательств.