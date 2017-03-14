Свободная торговля

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Государство и юристы

№ 11 (1003) Свободная торговляот 14/03/17 (Государство и юристы)

Соискатели приключений

Из-за большого количества претендентов избрание шести членов ВСП превратится в увлекательную кадровую викторину, победителей которой удастся определить только путем компромисса

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Повторное голосование — это второй и единственный шанс для съезда судей полностью заполнить свою квоту в ВСП в середине марта с.г.,поскольку окно возможностей волеизъявления делегатов в этом случае небезгранично

Договор дороже дела — перефразировав известную пословицу, так можно охарактеризовать процедуру избрания ХІV внеочередным съездом судей Украины шести членов Высшего совета правосудия (ВСП). Впервые представителям судейского сообщества предстоит делегировать в состав ключевого органа в судебной системе такой многочисленный десант своих представителей (ранее, напомним, съезд судей заполнял всего три вакансии в составе Высшего совета юстиции), но из-за внушительного количества претендентов — 44 судьи и судьи в отставке — эта кадровая миссия может стать ­невыполнимой. Чтобы решить поставленную законодателем задачу по комплектации состава ВСП, делегатам главного судейского форума придется продемонстрировать свое умение договариваться и готовность пойти на компромисс.

В преддверии ключевого события для всей судебной системы мы решили спрогнозировать, как могут развиваться события 14–15 марта с.г. в стенах Октябрьского дворца, рассказав о возможных сценариях решения всех кадровых задач, поставленных перед наивысшим органом судейского самоуправления. Всего таких задач три: две очевидные — избрание членов ВСП и назначение судей Конституционного Суда Украины (КСУ), которые уже заявлены в предварительной повест­ке дня главного судейского форума, и одна вероятная — избрание нового состава Совета судей Украины.

Самой важной и самой сложной задачей для делегатов грядущего форума будет, безусловно, избрание членов ВСП. Поскольку на страницах нашей газеты мы уже рассказывали о персональном составе кандидатов в состав ВСП (в частности, в материале «Кадр-бланш» в № 8 (1000) «ЮП» от 21 февраля 2017 года), сосредоточимся лишь на процедурных моментах. Итак, тайное голосование, очевидно, будет проводиться не по всем 44 кандидатам. Кого-то могут отсеять еще на предварительном этапе, например Лилию Васину, фактически не имеющую ни статуса судьи, ни статуса судьи в отставке, которые дают ей право на избрание членом ВСП съездом судей согласно предписаниям статьи 131 Основного Закона. Напомним, что г-жа Васина была уволена с должности судьи Кировского районного суда г. Днепропетровска за нарушение присяги постановлением парламента от 3 ноября 2011 года. И она была в числе 18 экс-судей, в отношении которых не так давно Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Куликов и другие против Украины»: Суд установил нарушения статьи 6 и статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, допущенные Украиной при увольнении за нарушение присяги с должностей судей национальных судов в разные годы в период с 2004-го по 2012 год. Уволенным судьям Страсбургский суд присудил выплатить справедливую сатисфакцию, а также установил, что для эффективного восстановления нарушенного права Украина должна обеспечить пересмотр дисциплинарных дел в отношении таких судей.

Помимо Лилии Васиной в зоне риске могут оказаться и кандидаты в состав ВСП, которые не являются делегатами съезда судей, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» «место» в бюллетенях для тайного голосования гарантируется только соискателям — делегатам главного судейского форума, остальные же претенденты на кресла членов ВСП должны заручиться поддержкой как минимум одной пятой участников наивысшего органа судейского самоуправления: голосами 20 % не присутствующих, а избранных делегатов съезда.

Но прежде чем приступить к решению этой кадровой задачи, делегатам главного судейского форума нужно внести изменения в Регламент съезда судей, адаптировав кадровые процедуры к конституционным новациям в части правосудия и изменениям профильного и специального законов. Причем в проекте регламентных изменений, одобренном на последнем заседании Совета судей Украины (состоялось 3 марта с.г.), предусмотрена опция, не установленная на законодательном уровне. Прописывается, что после обсуждения кандидатов в состав ВСП съезд судей может принять решение о проведении рейтингового голосования и применении квоты отдельно для каждой юрисдикции.

В последний раз механизм квотирования был использован в ходе XII внеочередного съезда судей, который проводился в два этапа — в июне и в сентябре 2014 года. Тогда, для того чтобы назначить трех представителей судейского корпуса в Высший совет юстиции, было принято компромиссное решение — делегировать в состав этого органа по одному представителю от каждой юрисдикции. В случае если будет применен такой паритетный принцип (по два человека от каждой юрисдикции) и в этот раз, проще всего сделать свой выбор представителям хозяйственных судов, чья юрисдикция в списке претендентов в состав ВСП представлена четырьмя кандидатами. У представителей административных судов кадровый «ассортимент» окажется шире — нужно будет выбирать из 12 человек. А вот для общих судов кадровые вызовы еще серьезнее, поскольку их юрисдикция представлена сразу 27 судьями и судьями в отставке (не считая г-жи Васиной).

Главный риск такого многочисленного десанта соискателей очевиден: голоса делегатов судейского корпуса рассеются и необходимого уровня поддержки не получит ни один кандидат. Поэтому уже сейчас можно прогнозировать, что в один тур тайного голосования определить судей и судей в отставке от общих судов, которые будут представлены в составе ВСП, вряд ли удастся. Следовательно, потребуется повторное голосование среди лидеров избирательной гонки. Голосование, согласно проекту регламентных изменений, должно проводиться относительно двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов по сравнению с другими претендентами, относительно каждой вакантной должности члена ВСП. То есть в случае применения квотного принципа нужно будет выбрать двух из четырех претендентов. Не исключено и установление другого лимита на представительство от разных юрисдикций: скажем, применение формулы «4 (от общих судов) +1 (от хозяйственных) +1 (от административных)». А значит, кадровый выбор окажется еще сложнее. Кроме того, вполне возможно, что определить только двух победителей — претендентов на одно место в составе ВСП — по результатам первого тура голосования не удастся (несколько человек могут набрать одинаковое количество голосов).

Вариантов развития событий много, но несомненно одно: в случае проведения повторного голосования его результативность напрямую зависит от того, удастся ли делегатам съезда судей договориться. Поиски компромисса могут проходить как открыто (скажем, кто-то из претендентов «пожертвует» своим «местом» в бюллетене для тайного голосования в пользу своего коллеги по юрисдикции, и такие примеры уже были), так и кулуарно: импровизированные «консилиумы» судейских делегаций из разных областей — привычное явление для главного судейского форума.

Так или иначе, повторное голосование — это второй и единственный шанс для съезда судей полностью заполнить свою квоту в ВСП в середине марта с.г., поскольку окно возможностей волеизъявления делегатов в этом случае небезгранично. Если по результатам повторного голосования по каким-либо причинам не было принято окончательное решение об избрании кандидатов членами ВСП, новое голосование не проводится. С целью отбора новых кандидатур в работе главного судейского форума оглашается перерыв не менее чем на 45 дней. Такие правила устанавливаются в проекте изменений регламента съезда.

На самом деле пауза в работе нынешнего съезда судей может быть даже полезной. По крайней мере если судейское сообщество захочет оперативно решить кадровую задачу № 2 — заполнить вакансию по своей квоте в КСУ. Правда, в случае если главный судейский форум возьмет тайм-аут (причем не на минимально допустимые 45 дней, а, скажем, на два месяца и больше), нужно будет соблюсти определенные условия. Первое — законодатели уже в ближайшее время должны принять и официализировать новый закон о КСУ, которым среди прочего будет регламентирован порядок реализации конституционных предписаний относительного конкурсных основ назначения судей КСУ. Новый специальный закон должен стать точкой отсчета для судейского сообщества в проведении всех необходимых конкурсных процедур, для которых понадобится не менее двух месяцев. Второе условие — перерыв в работе наивысшего органа судейского самоуправления должен завершиться до момента создания нового Верховного Суда (ВС). В противном случае могут возникнуть сомнения в легитимности представительства на нынешнем съезде 11 делегатов, избранных по особой процедуре, предусмотренной пунктом 7 заключительных и переходных положений Закона Украины «О Высшем совете юстиции», от ныне действующих Верховного и высших специализированных судов. Кроме того, не будет обеспечено представительство на главном судейском форуме судей от нового ВС.

Существует и другой путь, который наверняка будет проторен, если удастся выполнить кадровую миссию по комплектации состава ВСП в середине марта с.г., а процессы принятия нового закона о КСУ и создания нового ВС продлятся до лета этого года: осенью 2017-го состоится еще один съезд судей, на этот раз очередной. И уже в рамках нового главного судейского форума служители Фемиды попытаются не только заполнить вакансию в КСУ по судейской квоте, но и провести кадровые ротации в составе Совета судей Украины в соответствии с предписаниями нового Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которыми установлены квотные принципы представительства от судов разных юрисдикций и инстанций с учетом грядущих пертурбаций на вершине судебного Олимпа.

Впрочем, не исключено, что вопрос избрания нового состава Совета судей Украины будет реанимирован и в ходе ближайшего главного судейского форума. Поводом для этого может стать результат голосования за избрание членов ВСП, в случае если выбор делегатов съезда судей падет на тех претендентов (одного, нескольких или всех пятерых), кто является членом высшего органа судейского самоуправления. Совмещать работу в ВСП и в Совете судей (как, в принципе, и в любом другом органе судейского самоуправления) служители Фемиды не могут: соответствующее табу содержится в Законе Украины «О Высшем совете правосудия».

Подытоживая, отметим, что предугадать все возможные сценарии развития событий на грядущем съезде судей невозможно, поскольку в кадровых процедурах (особенно тех, которые проводятся коллегиальным органом) всегда есть место для эффекта неожиданности. Смогут ли участники главного судейского форума нас удивить или же будут придерживаться описанных выше сюжетных линий — узнаем в ближайшее время: на момент выхода этого материала работа ХІV внеочередного съезда судей должна уже начаться.