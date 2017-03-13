Свободная торговля

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Первая мировая волна

Деталями подготовки «первой волны» конкурсантов, желающих стать частью популярной в мире системы — частного исполнительного производства, поделился Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы

Сергей ШКЛЯР: «Нужно отдавать себе отчет в том, что стопроцентного исполнения судебных решений нет ни в одной стране мира»

Реформа системы исполнения судебных решений приобрела видимые контуры. В конце февраля с.г. стартовали учебные курсы по подготовке лиц, изъявивших желание заняться деятельностью частных исполнителей. Авторы реформы обещают, что уже под конец весны можно ожидать первых частных производств, но пока не берутся прогнозировать, сколько специалистов «выдаст» первая волна обучения.

«Исполнительная реформа» шагает вместе с реформой судебной. И пока в реформаторском вихре кружится ее кадровая составляющая, кажется, все замерли в немом ожидании процессуальных кодексов. Но они тоже скоро будут представлены общественности.

Пока смешанная система (частная и государственная) исполнения судебных решений становится на ноги в нашем государстве, мы поинтересовались у одного из авторов «исполнительной реформы», заместителя министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергея Шкляра деталями процесса обучения лиц, намеренных стать первопроходцами на стезе частного исполнительного производства.

— Сергей Владимирович, учебные курсы по подготовке лиц, изъявивших желание заниматься деятельностью частных исполнителей, стартовали. Расскажите о деталях обучения…

— Обучение лиц, намеренных осуществлять деятельность частных исполнителей, происходит на базе Института права и последипломного образования Министерства юстиции. Уже сформированы три потока обучающихся по три группы, в каждой группе — по 70 слушателей (в общей сложности 210 человек в одном потоке),четвертый — еще формируется. Фамилии слушателей первых трех потоков опубликованы на сайте Минюста, как только вопрос формирования четвертого потока будет закрыт, имена обучающихся на нем также будут обнародованы. Ни одному кандидату в обучении отказано не было. Обучение первого потока стартовало 27 февраля с.г. Длительность обучения — 23 рабочих дня.

Почему выбрали именно этот институт? Дело в том, что раньше он занимался повышением квалификации государственных исполнителей. Закон Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» обязал Минюст обеспечить подготовку частных исполнителей. Институт находится, скажем так, в орбите Минюста, поэтому он и занимается обучением. Лекции читают и чиновники, и ученые, и частнопрактикующие адвокаты.

Прием документов от лиц, изъявивших желание осуществлять деятельность частных исполнителей, дедлайнами не ограничен. По мере поступления заявлений будут формироваться и следующие потоки. На данный момент поступило около 800 заявлений. Наверное, не так много, как мы ожидали, но процесс продолжается, думаю, количество желающих будет увеличиваться. Проверять необходимый пакет документов и соответствие лица критериям, определенным законодательством, будет Квалификационная комиссия частных исполнителей на этапе допуска к сдаче квалификационного экзамена уже после прохождения обучения.

— Вы отметили, что количество заявлений пока не соответствует вашим первым ожиданиям. В чем причина, по вашему мнению?

— Многие не поддерживали реформирование системы исполнения судебных решений и не верили до конца, что оно состоится. Были и те, кто реформу поддерживал, но скептически относился к ее реализации. А некоторые сейчас просто выжидают и наблюдают за происходящим. Полагаю, после успешно проведенных первых экзаменов, после того как первые частные исполнители заработают, количество желающих будет увеличиваться.

— Но вернемся к деталям процесса обучения…

— Да. Второй поток начнет обучение 3 апреля с.г., третий — 15 мая с.г. По окончании обучения претенденты должны подать в Министерство юстиции Украины предусмотренный законодательством пакет документов, в том числе заявление о желании сдать экзамен. Затем будут формироваться группы для сдачи экзамена. Экзамен будет проводится в Минюсте, по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 73. У нас есть специально оборудованный зал, где экзамены сдают арбитражные управляющие и нотариусы. Одновременно мы сможем принять экзамен у 25–30 лиц. Длительность экзамена — 4,5 часа. По предварительным оценкам мы сможем принимать один экзамен в день и один-два экзамена в неделю с учетом нагрузки членов Квалификационной комиссии.

Вопросы для экзаменов мы разрабатывали не самостоятельно — нам помогали национальные и международные эксперты (Центр коммерческого права, ОБСЕ). По вопросам таксономии нашим советником был президент международной общественной организации «Универсальная экзаменационная сеть» (UENet) Сергей Мудрук. То есть в процессе подготовки тестов для частных исполнителей принимали участие специалисты, разрабатывающие тестовые вопросы в том числе и для кандидатов в судьи Верховного Суда.

Около 80 % экзаменационных вопросов касаются исполнительного производства, остальные — общеправовой, антикоррупционной тематики. Экзаменационные вопросы прошли не один «фильтр» рецензирования учеными, государственными исполнителями и частнопрактикующими адвокатами и уже размещены на сайте Минюста (но без вариантов ответов). Все они также были проведены через пробное тестирование (апробацию) и проверены по ряду психометрических показателей. Качество разработанных заданий достаточно высокое. Следует отметить, что после публикации тестов у общественности возникли определенные замечания. По этому поводу не так давно собиралась Квалификационная комиссия — нам пришлось некоторые вопросы исключить, но большая часть тестов осталась в предложенной редакции. Комиссия пришла к заключению, что вопросы действительно качественные и лицам, желающим стать частными исполнителями, нужно начинать готовиться, а не искать какие-то пути для облегчения жизни.

Экзамен будет состоять из трех туров. Первый — тестирование, время проведения — 2,5 часа. Каждому экзаменующемуся компьютер сгенерирует 100 разных тестовых вопросов. Если конкурсант набирает необходимое количество баллов, он автоматически проходит во второй тур. В противном случае (если минимум не достигнут) повторно сдать экзамен кандидат может по истечении полугода. Второй тур включает пять ситуативных заданий, к каждому заданию — пять вопросов с четырьмя вариантами ответов, один из которых правильный. Третий тур — решение практической задачи (подготовка процессуального документа).

Эксперты оценивают экзамен как достаточно серьезный, то есть без подготовки сдать его не получится — нужно тщательно готовиться, к чему я и призываю всех конкурсантов.

— В чем разница между ситуативным заданием и практической задачей?

— Ситуативное задание — это нечто среднее между тестированием и практическим заданием. На сайте Минюста мы разместили примеры (хотя не обязаны были этого делать) и ситуативных заданий, и практических задач, которые не войдут в экзаменационные билеты. Ничего сложного там нет. Что касается практической части, то похожую задачу, правда, чуть сложнее, решают кандидаты в Верховный Суд. Процессуальные документы, которые составляют исполнители, не такие сложные с точки зрения их подготовки, содержания. Заявки на обучение подали многие государственные исполнители, и для них выполнение таких заданий не составит труда, поскольку у них есть практика составления процессуальных документов.

— Как бы вы описали портрет кандидата?

— По статистике, обнародованной институтом, 52 % составляют государственные исполнители , нотариусы и их помощники, адвокаты, арбитражные управляющие, то есть те лица, которые по законодательству освобождены от прохождения стажировки, поскольку имеют по логике законодателя достаточно практического опыта в поле принудительного исполнения решений. Кстати, единственным, кому на уровне закона разрешено совмещать профессии, это арбитражные управляющие, поэтому их также значительное количество.

Сейчас Совет по вопросам судебной реформы, членом которого я являюсь, разрабатывает новый закон об адвокатуре и адвокатской деятельности. Я не исключаю, что мы придем к согласию в том, чтобы предоставить также адвокатам право совмещать профессии (за исключением случаев, к которым применимо определение конфликта интересов). Я общался с адвокатами, которые хотят заняться деятельностью частных исполнителей, но не могут в силу необходимости приостановления свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. Если мы найдем формулу, а парламент ее поддержит, то сможем ожидать наплыв желающих с этой стороны.

— С какими трудностями вам пришлось столкнуться на этом этапе — этапе подготовки?

— Особых трудностей не возникло. Мы вовремя начали подготовку еще летом, сразу после принятия 2 июня Законов Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» и «Об исполнительном производстве». Нам помогали коллеги из-за рубежа, создавая благоприятные условия работы для авторов подзаконных нормативно-правовых актов.

Если говорить о содействии, то необходимо отметить следующее: Центр коммерческого права проводит в разных городах Украины (Киеве, Харькове, Львове, Днепре) бесплатные двухдневные семинары, ориентированные на проблемы, возникающие в деятельности частного исполнителя. Кроме того, мы постоянно работаем с иностранными коллегами над практическими курсами для тех, кто уже сдаст экзамен и получит свидетельство. Курсы будут посвящены вопросам организации офиса, поиска своего клиента, поиска активов, психологическим аспектам и др.

Также мы проводим методическую работу. Центр коммерческого права разрабатывает пособия по сложным вопросам исполнительного производства. Уже вышло пособие по обращению взыскания по векселям, следующее будет посвящено обращению взыскания на объекты интеллектуальной собственности. Эти издания помогут в работе и частным, и государственным исполнителям. Наши партнеры занимаются составлением своего рода «путеводителя» по процессуальным документам для исполнителей.

— Если большинство кандидатов являются государственными служащими, смогут ли они, перейдя в частную сферу, существенно изменить ситуацию с исполнением судебных решений?

— Думаю, да. Но сначала нужно посмотреть, кто успешно сдаст экзамены и получит свидетельство. Превалирующее число госисполнителей в числе слушателей еще ничего не значит.

Готовиться к экзамену нужно всем. Посмотрите на конкурс в Верховный Суд — даже судьи высших специализированных судов набирали 13 баллов из 90 возможных. Иногда бывает, что и мастера спорта по плаванию тонут. Поэтому повторю: всем нужно тщательно готовиться. Верю, что те, кто решил испробовать свои силы в этой профессии, будут мыслить конструктивно. Это новая интересная юридическая профессия, которая очень популярна и уважаема в цивилизованных западных странах, это очень серьезная финансовая мотивация (10 % от суммы взыскания), плюс можно договариваться о дополнительном вознаграждении за счет взыскателя. Надеюсь, новые лица в новой системе частного исполнения будут дорожить своей профессией, не станут заниматься махинациями, а будут работать исключительно в рамках правового поля. Бесспорно, они разгрузят государственную исполнительную систему, появится конкуренция не только между государственными и частными исполнителями, но и между частными. А конкуренция приводит к развитию.

— По вашему мнению, принципиальны ли отличия между полномочиями государственных и частных исполнителей?

— Нет у них никаких отличий в принципе. Единственное — определенные категории исполнительных производств пока оставлены в компетенции органов Государственной исполнительной службы. Полный перечень категорий закреплен в части 2 статьи 5 Закона «Об исполнительном производстве». Это социально чувствительные производства: вселение/выселение физических лиц, лишение родительских прав, передача ребенка, взыскание с государства, взыскание в пользу государства, исполнение решений административных судов, решений о передаче государственного или коммунального имущества... Остальные производства могут вести частные исполнители, правда, есть некоторые ограничения: в первый год работы они могут брать в производство исполнительные документы на сумму не более чем 6 млн грн, во второй — не более чем 20 млн грн. Дальше ограничений нет.

— Законодательство не определяет граничной численности частных исполнителей. Насколько первая волна конкурсантов сможет удовлетворить кадровую необходимость в таких специалистах?

— Сложно сказать. Будет видно, как только первые частные исполнители пройдут все процедуры. Мы не ставим себе цель отсеять половину или избрать, скажем, 30 %. Мне сложно судить, насколько профессиональны лица, подавшие заявки на обучение.

— Когда цель реформы системы исполнительной службы будет достигнута?

— Реформа касается не только частных исполнителей. Да, это важно, но мы предусмотрели мотивационные аргументы и для государственных исполнителей — 2 % от фактической суммы взыскания. Плюс 0,5 % получает руководитель каждого подразделения при условии достижения определенных показателей. Еще недавно в системе Государственной исполнительной службы была масса вакансий. После введения таких мотиваций мы наблюдаем приток кадров.

Также разработана автоматизированная система исполнительных производств. Думаю, что постепенно законодатель будет передавать категории дел, которыми занимались исключительно госисполнители, к частным исполнителям. Многое зависит от тех, кто займет руководящие должности в таких органах, как Ассоциация частных исполнителей Украины (членство в ней обязательно), Совет частных исполнителей Украины. Съезд частных исполнителей Украины примет Кодекс профессиональной этики частных исполнителей, предусматривающий санкции за его нарушение, в числе которых приостановление или лишение свидетельства о праве осуществления деятельности частного исполнителя. Важно, кто будет задавать ценности, насколько эти люди будут сильны в лоббировании своих интересов (в хорошем смысле).

Давайте вспомним, как стартовала система частных нотариусов более 20 лет назад. Начинали ее внедрять единицы, к ним также относились с осторожностью, частному нотариусу боялись доверить личное. Люди в Советском Союзе привыкли, что нотариальная контора одна, и она государственная. Но система эволюционировала, и теперь ее представляют в большинстве своем именно частные нотариусы. Убежден, этот путь мы пройдем не за 20 лет… думаю, трех или пяти лет будет достаточно, чтобы увидеть первые результаты реформирования системы исполнения судебных решений.

— Какие новшества уже появились и что еще ожидается?

— Мы вернули авансирование. Если лицо проавансировало 2 %, то может требовать от исполнителя, чтобы тот занимался его делом, а не рассказывал, что ему не хватает денег на конверты. Кроме того, мы предусмотрели, что социально незащищенные категории граждан не должны платить авансы. Также создан реестр должников — любое лицо, в отношении которого открыто исполнительное производство, автоматически попадает в реестр должников и исключается оттуда только при полном погашении долга. Этот реестр является публичным, что важно для бизнеса. Так, перед заключением соглашения с потенциальным клиентом лицо может проверить наличие информации о контрагенте в реестре. К тому же при наличии соответствующих сведений в реестре недобросовестные должники не могут отчуждать свои активы, по крайней мере недвижимость — нотариусы, регистранты не будут удостоверять соглашения об отчуждении (в противном случае такой договор может быть обжалован в суде).

Есть еще несколько инициатив, которые в том числе поддержаны Минюстом. К примеру, чтобы улучшить ситуацию с исполнением решений о взыскании алиментов, предлагается приостанавливать действие водительских прав должников (при условии, что должник не работает водителем). В других странах действуют разного рода ограничения, к примеру, приостановление действия лицензии (адвокатов, нотариусов или докторов). Подобные подходы заставляют должника платить по долгам. На данный момент у нас только одно ограничение — в выезде за границу. Через несколько лет комплексная реформа системы исполнения судебных решений должна продемонстрировать объективный результат.

Сейчас показатель исполнения судебных решений очень низкий, но тому есть как субъективные, так и объективные причины. Очень часто решения не исполняются в связи с тем, что у должника нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Он не работает, в стране безработица. Нет разницы, кто констатирует факт отсутствия у должника имущества. Кроме того, государством введены определенные моратории, которые также усложняют процесс исполнения судебных решений.

Нужно отдавать себе отчет в том, что стопроцентного исполнения судебных решений нет ни в одной стране мира. Наилучшие показатели — около 70 %, и это в странах, где люди и без исполнителей возвращают свои долги, по-другому относятся к исполнению судебных решений (к примеру, в Германии, во Франции).

— А когда можно ожидать первых частных исполнительных производств?

— В лучшем случае — в мае этого года.

— Думаю, вы согласитесь с утверждением, что раньше профессия судебных исполнителей была недооценена. Изменилась ли ситуация сейчас?

— Соглашусь: была недооценена. Юрист устраивался на работу исполнителем по «остаточному принципу»: если не смог стать прокурором, адвокатом, судьей, нотариусом… Многие молодые люди шли работать в систему только для того, чтобы получить первый опыт и первый штамп в трудовой книжке. Была огромная текучесть кадров. Курс «Исполнительное производство» преподавался только в девяти вузах, а юридических факультетов в нашем государстве — сотни. Сейчас эта система возрождается, вузы сами заинтересованы в таком курсе. Я обращался к руководству Национальной школы судей Украины с тем, чтобы открыть на базе школы факультет повышения квалификации, но поддержки не получил. Думаю, что такой факультет будет создан просто на другой площадке и несколько позже.

К слову, в Голландии все исполнители обучаются в одном на всю страну университете. Обучение там длится четыре года, можно поступать сразу после школы, но, как правило, абитуриенты уже имеют первое, как правило, экономическое образование. Голландские исполнители отдают себе отчет в том, что фактически они — предприниматели.

Думаю, что позитивные сдвиги будут и у нас. Мы рекомендуем руководству органов системы ГИС проводить лекции для студентов, приглашать студентов на практику. Возможно, после окончания вуза кто-то осознанно изберет эту профессию. У частных исполнителей количество помощников не ограничено, поэтому выпускники этого года могут стать помощниками первых частных исполнителей.

— Реформа системы частного исполнения судебных решений проходит параллельно судебной — это случайность или вынужденная необходимость?

— Это не случайность. Над «исполнительной реформой» работала группа в составе Совета по вопросам судебной реформы (другие занимались непосредственно судебной реформой, а также подготовкой новых процессуальных кодексов, реформой прокуратуры и адвокатуры). Это не случайность, нет. Напомню: наши законопроекты, разработанные Минюстом и Советом по вопросам судебной реформы, в парламент вносились Президентом Украины как неотложные.

Все понимают: не реформировав систему исполнения судебных решений, мы не реформируем судебную систему в целом. И с другой стороны — если суды начнут работать очень правильно и очень красиво, то какой в этом прок, если эти красивые и правильные решения не будут исполняться?

(Беседовала Кристина ПОШЕЛЮЖНАЯ,

«Юридическая практика»)