Банковское право

Сегодня 07 марта 2017 года, 12:52

Государство и юристы

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Государство и юристы)

Барьерный гриф

Депутаты предлагают снять «гриф секретности» с результатов тестирований личных морально-психологических качеств кандидатов в судьи

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Общественный градус вокруг конкурса в Верховный Суд накаляется. Еще не улеглись страсти по практическому заданию (общественность взбудоражило то, что модельные задачи готовились на основе реальных дел), как масла в огонь подлили народные избранники. 23 февраля с.г. в парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 85 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно обнародования заключения об итогах тестирований личных морально-психологических качеств и общих способностей судьи (кандидата в судьи) № 6127.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.