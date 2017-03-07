Банковское право

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Судебная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Судебная практика)

Приоритет аграриев

Украинский аграрный рынок испытывает нехватку сельскохозяйственной техники. Большинство предприятий этой отрасли характеризуются низким уровнем технической оснащенности и медленным обновлением машинно-тракторного парка. Из-за высокой стоимости фермеры пока отложили покупку сельхозтехники до лучших времен. Тем не менее без нее не обойтись.

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