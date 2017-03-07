Банковское право

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Судебная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Судебная практика)

Факторный элемент

«Уплата новым кредитором первичному кредитору денежных средств в размере уступленного денежного требования не является квалифицирующим признаком договора факторинга» — ВХСУ

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) усовершенствовал правовую позицию Верховного Суда Украины (ВСУ) в вопросе регулирования института уступки права требования. Напомним, что в своих решениях ВСУ неоднократно указывал на то, что договор уступки права требования, заключенный сторонами по делу, содержит признаки договора факторинга, одной из сторон которого — фактором — могут быть лишь финансовые учреждения, которые должны быть внесены в государственный реестр финансовых учреждений. Так, ВХСУ обратил внимание, что уступка права требования не обязательно совершается по договору факторинга, определяющим признаком которого является платный характер передачи права требования к должнику новому кредитору, и суды должны в каждом конкретном споре устанавливать, какой договор был заключен между сторонами. В частности, об этом свидетельствует постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 1 февраля 2017 года по делу № 992/5334/15.

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