Банковское право

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КСУ: итоги года

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (КСУ: итоги года)

Проблема состязательности

Дискуссия о роли суда в хозяйственном процессе не нова, но крайне актуальна, поскольку от ее результатов напрямую зависит конфигурация судопроизводства. Судебная практика ежедневно разрешает этот вопрос в каждом конкретном случае, но общих подходов к данной проблематике Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК) Украины не предлагает.

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