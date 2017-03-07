Банковское право

Сегодня 07 марта 2017 года, 12:51

Анонс

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Анонс)

Торговый ряд

Конкуренция и дерегуляция в торговле, ВЭД и интеллектуальная собственность, судебные споры – ряд вопросов, которые обсудят на первом Legal FMCG & Retail Forum

Марина Бахолдина

«Юридическая практика»



Торговля сопровождает человечество всю историю его развития. Торговые отношения приводили к великим открытиям и достижениям и во все времена имели огромное экономическое значение. Поэтому сегодня мы просто не можем обойти вниманием эту сферу человеческой деятельности.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.