Банковское право

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Книжная полка

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Книжная полка)

Образцово-предсказательный

Факторы, влияющие на подготовку адвоката к гражданскому процессу, с практическими примерами и образцами исковых заявлений

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Качественная подготовка к процессу рассмотрения дела в суде — первый шаг к успеху в работе адвоката. Каждый процесс имеет свои особенности, и гражданский не является исключением.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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