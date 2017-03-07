Банковское право

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КСУ: итоги года

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (КСУ: итоги года)

Legalный доступ

Как регламентирован индивидуальный доступ к конституционному правосудию за рубежом

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Активно обсуждаемый и наконец-то внедренный на Украине институт конституционной жалобы хорошо известен за рубежом, прежде всего в Европе. В общих чертах он сводится к праву граждан обращаться в органы судебного конституционного контроля с просьбой о проверке конституционности властных актов, которыми нарушаются их права и свободы. При этом какого-либо унифицированного подхода нет, и в разных странах конституционные суды рассматривают достаточно разные по своему содержанию жалобы граждан. Различают прямой индивидуальный доступ, когда лицо может непосредственно оспаривать конституционность нормы или акта, и косвенный индивидуальный доступ, когда конституционность оспаривается только посредством государственных органов. Многие государства имеют смешанную систему, включающую как прямой, так и косвенный доступ к конституционному правосудию.

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