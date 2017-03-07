Банковское право

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КСУ: итоги года

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (КСУ: итоги года)

Толк здесь неуместен

Лишившись права официального толкования законов, КСУ замер в ожидании принятия парламентом акта, регламентирующего выполнение его новых функций

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



После нескольких лет активного публичного дискурса о роли и месте Конституционного Суда Украины (КСУ) в правовой системе государства в минувшем году удалось найти ответ на этот концептуальный вопрос. Однако о повышении эффективности работы этого органа пока речь не идет. В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств КСУ не выполнял возложенные на него функции.

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