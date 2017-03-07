Банковское право

КСУ: итоги года
Толк здесь неуместен
Лишившись права официального толкования законов, КСУ замер в ожидании принятия парламентом акта, регламентирующего выполнение его новых функций
После нескольких лет активного публичного дискурса о роли и месте Конституционного Суда Украины (КСУ) в правовой системе государства в минувшем году удалось найти ответ на этот концептуальный вопрос. Однако о повышении эффективности работы этого органа пока речь не идет. В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств КСУ не выполнял возложенные на него функции.
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