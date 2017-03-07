Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

ВХСУ постановил взыскать более 58 млн руб. с завода в пользу акционерного общества из Нижнего Тагила

 

Высший хозяйственный суд Украи­ны отказал в удовлетворении жалобы ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» на решения судов по делу по иску АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Дзержинского (г. Нижний Тагил, РФ) о взыскании с завода 58 239 800  руб. неуплаченного вознаграждения за использование объектов интеллектуальной собственности в связи с ненадлежащим исполнением лицензионного договора от 29 сентября 2010 года (по договору лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию на ноу-хау). Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили. ВХСУ оставил решения без изменений. Было установлено, что национальное законодательство Украины не содержит положений относительно применения санкций в виде приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств в отношении истца — юридического лица. Кроме того, договор не является ничтожным и в установленном порядке недействительным не признавался. Как отметил ВХСУ, ссылка жалобщика на то, что информация, переданная заводу обществом по договору, не может быть предметом ноу-хау вследствие ее общедоступности, не опровергает установленных судами обстоятельств относительно заключения договора, его действительности и содержания.

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